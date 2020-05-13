Koronavirüs'ü Diğer İnsanlara Bulaştıranların, Bundan Haberi Bile Yok

Yeni bir araştırma, Korona Virüsü'nü taşıyan ve diğer insanlara bulaştıranların önemli bir bölümünün, herhangi bir belirti göstermeden hayatlarına devam ettiklerini söylüyor.

Korona Virüsünü Bulaştıranların Bundan Haberi Yok

Korona virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığına yakalananların yarısından çoğunun, virüsü herhangi bir belirti göstermeyen bir kişiden aldığı ortaya çıktı. İrlanda'da 17 global araştırma üzerinde yapılan incelemede, "presemptomatik" (belirtiler görünmeye başlamadan önceki) dönemde hastalığın kaç kişiye bulaştığı tahmin edilmeye çalışıldı. Araştırma, virüsü alanların yüzde 33 ile yüzde 80 arasındaki bölümünün hastalığı hasta olduğundan haberi olmayan kişilerden kaptığını ortaya çıkardı. COVID-19'un ateş, sürekli öksürme gibi belirtilerinin ortaya çıkması için ortalama altı gün geçmesi bekleniyor. Ancak görünen o ki hastalar, bu belirtiler görünmeye başlamadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyorlar.

Takım, hastalığın bulaşabilme kapasitesine belirtiler görünmeden bir gün öncesinde ulaşabildiğine inanıyor. Bununla birlikte bunun üç gün öncesinde de yaşanabileceği belirtiliyor.

Tüm dünyadaki etkisini sürdüren korona virüsü, dünya çapında bugüne kadar 288.218 kişinin ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 3 Mart'taki değerlendirmesinde ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu tahmin ettiği virüsün dünya çapında bulaştığı toplam kişi sayısı ("vaka sayısı") ise 4.287.041'e ulaşmış durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
14 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
Günün En çok Okunanları
Google'dan Şaşırtan Hata: 1 Telefon Aldı, 10 Telefon Geldi
PlayStation 5 İçin Yeni Bir Patent Daha: PS5'e Asistan Geliyor
4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Avatar ve Lord Of The Rings, Koronavirüs'e "Teslim Olmadı"
MacBook Air'in Ekranı Windows 10'da Neden Daha Parlak?

 

 