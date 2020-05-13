Koronavirüs'ü Diğer İnsanlara Bulaştıranların, Bundan Haberi Bile Yok

Yeni bir araştırma, Korona Virüsü'nü taşıyan ve diğer insanlara bulaştıranların önemli bir bölümünün, herhangi bir belirti göstermeden hayatlarına devam ettiklerini söylüyor.