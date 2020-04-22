Koronavirüs'ün Daha Önce Bilinmeyen, Yeni Bir Bulaşma Yolu Keşfedildi

Koronavirüs'ün insanlara nasıl ve hangi yollarla bulaştığını artık biliyoruz derken, daha önce kimsenin düşünmediği bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı.