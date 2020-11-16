Koronavirüsün Hızlı Yayılma Yeteneği, Sonunu da Getirebilir

Koronavirüsün mutasyon yeteneği, hızlı yayılmasının ardındaki sır olabilir. Ancak bu yeteneğin aynı zamanda kendi sonunu da getirebileceği düşünülüyor.

  • Savaş Öztürk
Koronavirüsün hızlı yayılma yeteneği, sonunu getirebilir

Bilim insanları, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün Dünya çapında yayılmasını hızlandıracak şekilde mutasyon geçirdiğini ortaya koymuştu. Ancak mutasyon her zaman da kötü haber anlamına gelmiyor. Virüsün geçirdiği mutasyon virüsü aşılara karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir.

Bulgularını Science dergisinde açıklayan, Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden bilim insanları, D614G adlı yeni tanımlanan bir Koronavirüs varyantını detaylandırdı. Araştırmacılar, bu varyantı birkaç aydır biliyorlardı ve önceki araştırmalar, muhtemelen dünyadaki en yaygın varyant haline gelmeden önce Avrupa'da ortaya çıktığını gösteriyordu. Bu yeni çalışma, D614G varyantının Çin menşeli virüsten daha hızlı çoğaldığını ve daha kolay bulaştığını öne sürerek bu fikri destekliyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden çalışma yazarı ve virolog Yoshihiro Kawaoka, yaptığı açıklamada, "mutant virüsün orijinal virüse göre havadan daha iyi bulaştığını gördük, bu da bu virüsün neden insanlarda bu kadar yaygın olduğunu açıklayabilir" dedi.

Yeni varyantın gücü, virüsün diğer hücrelere bulaşmak için kullandığı yüzey proteinindeki değişimden kaynaklanıyor. D614G mutasyonu sonucu protein çıkıntının ucunda bir kanatçık belirdi, bu da hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlıyor. Ancak bu yeni yetenek, aynı zamanda virüsün zayıf noktası da olabilir. Araştırmacılar bu kanatçık sayesinde potansiyel aşılarda bulunan antikorların virüsü daha kolay etkisiz hale getirebileceğini düşünüyor.

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