Koronavirüsün Hızlı Yayılma Yeteneği, Sonunu da Getirebilir

Koronavirüsün mutasyon yeteneği, hızlı yayılmasının ardındaki sır olabilir. Ancak bu yeteneğin aynı zamanda kendi sonunu da getirebileceği düşünülüyor.