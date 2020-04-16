Koronavirüs'ün oradan çıktığı iddia edilmişti! Çin'deki ıslak pazar nedir?

Koronavirüs, Çin'de ortaya çıktıktan ve dünyaya yayılmaya başladıktan sonra, virüsün çıkış noktasının ıslak pazarlar olduğu iddia edilmişti. Peki Çin ve Asya ülkelerinde bulunan ıslak pazarlar nedir? Islak pazarlarda neler satılır? Islak pazarlar ile vahşi hayvan pazarları aynı şey mi? Islak pazarda yarasa gibi vahşi hayvanlar satılır mı? İşte Çin kültüründe ıslak pazarların yeri...