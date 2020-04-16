Koronavirüs'ün oradan çıktığı iddia edilmişti! Çin'deki ıslak pazar nedir?

Çin ve Asya'da, ıslak pazarların çoğunda egzotik ve vahşi hayvan ticareti yapılmaz. Yani vahşi yaşam pazarları ile karıştırılmamalı.
Her gün, gün ağarırken Çin ve Asya'da "ıslak pazarlar" kuruluyor; insanlar taze et, balık, meyve, sebze, ot, baharat gibi ürünlerini açık hava ortamında satmak için tezgahlarının başlarına geçiyorlar.
Islak pazarlar, yerel halkın uygun fiyatlı yiyeceklere ulaştığı, zaman zaman da sadece gezmek için dolaştığı, tanıdık yüzlerle karşılaşıp ayaküstü sohbet ettiği kültürel bir öge. Koronavirüs salgını sebebiyle ıslak pazarlar ekstra denetim altına alındı.
Dondurulmuş et satan süpermarketler Asya'da giderek daha popüler hale gelse de, yaşlı kesim günlük tüketimleri için taze kesilmiş etlerden vazgeçemiyor. Pazar tezgahlarını süsleyen etler, zaman zaman buna eşlik eden sinek vızıltıları arasında beğendikleri et parçalarını satın almayı tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra 1990'ların sonunda ortaya çıkan kuş gribi salgınları sonrasında Hong Kong ve birçok Çin eyaleti, pazarlarda canlı kümes hayvanlarının satışını yasakladı.
Taze kalması ve bozulmaması için etlerin soğuk su içinde bekletildiği "ıslak pazarlar", Batı standartlarına göre sağlıksız olarak nitelendirilirken, bilmek gerekir ki çoğunda egzotik veya vahşi hayvan satışı aslında yok. Bu sebeple küresel yasak çağrılarında bulunulan vahşi hayvan pazarları ile karıştırılmamalı.
2019'un sonlarında COVID-19'un yayılması konusunda birincil kaynak olduğundan şüphelenilen Wuhan deniz ürünleri pazarı; yılanlar, kunduzlar, porsuklar, misk kedileri, tilkiler de dahil olmak üzere canlı ya da kesilmiş hayvan satış bölümüne sahipti. Bu hayvan arasında tavus kuşları ve kirpiler bile vardı.
Wuhan'daki bu pazar, Ocak ayında kapatıldı ve Çinli yetkiler tüm vahşi hayvan ticaretine geçici bir yasak getirdi. Ancak son haberlere göre, vahşi hayvan pazarları salgın devam ederken yeniden açıldı. Üstelik köpekler, kediler, yarasalar, akrepler ve kertenkele türleri de satışa sunulan hayvanların arasına eklendi.
Birçok Çinli, vahşi hayvanları tüketmenin çeşitli konularda sağlık getirdiğine inanıyor. Hong Konglu önde gelen iki uzman mikrobiyolog Profesör Yuen Kwokyung ve Dr. David Lung, geçtiğimiz ay bir açıklama yapmışlardı. Bu açıklamaya göre, "insanların vahşi hayvan tüketmekten kaçınmamaları halinde Sars 3.0'ın ortaya çıkma ihtimali söz konusu". Uzmanlar ayrıca, bu ihtimali hiçe sayarak vahşi hayvan tüketmeye devam eden insanları da kınadılar.
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