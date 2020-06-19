Koronavirüsün Yayılmasında Yeni Keşif: Sifon Çekmek Virüs Yayabiliyor

Koronavirüs'ün tuvalet üzerinden yayılması nasıl mümkün olabilir? Yeni bir araştırma bunu ortaya çıkarırken, neye dikkat etmemiz gerektiğini de söyledi.

Araştırmaya Göre Sifon Çekmek Virüsleri Yayabilir

Tuvalette sifonu çektiğinizde havaya yayılan zerreciklerin bakteri ve virüs içerebildiği, buna korona virüsünün de dahil olduğu anlaşıldı.

Sol: Sık rastlanan türdeki sifondan kaynaklanan girdap. Sağda: Sifondan sonra virüs partiküllerinin geniş çapta yayılması.J.-X. Wang

Çin'deki Yangzhou Üniversitesi, virüs ve bakterinin tuvalette sifonu çekince nasıl yayılabileceğini belirlemek için bilgisayar modelleri oluşturdu. Modellerde sifon çekince oluşan türbülansın su ve hava akışını nasıl etkilediği, bunların sonucunda zerreciklerden nasıl bir "bulut" oluştuğu incelendi. Bunu için bir standart sıvı eşitliği olan Navier-Stokes Denklemlerinden faydalanıldı.

Araştırma, klozet üzerinden çıkan partiküllerin yaklaşık yüzde 60'ının klozet oturağından yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Suyun tek taraftan geldiği klozetlerde oluşan girdabın, zerrecikleri yaklaşık bir metre yükselttiği gözlendi. Bu zerreciklerin solunması ve yüzeylere yerleşmesi oldukça muhtemel.

Araştırmacılardan Ji-Xiang Wang, zerreciklerin aile tuvaleti veya herkese açık yerler gibi sık kullanılan tuvaletlerde daha da yükseğe ulaşabileceğini söyledi.

Çözüm ise oldukça basit. Araştırmacılar, virüslerin ve bakterilerin yayılmasını engellemek için sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatmanızı öneriyorlar.

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