Koronavirüsün Yayılmasında Yeni Keşif: Sifon Çekmek Virüs Yayabiliyor

Koronavirüs'ün tuvalet üzerinden yayılması nasıl mümkün olabilir? Yeni bir araştırma bunu ortaya çıkarırken, neye dikkat etmemiz gerektiğini de söyledi.