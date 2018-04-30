Korsan dizi ve filmleri parayla satınca...
Medya devleri, korsan dizi ve filmleri paralı üyelik ile satan firmaya önemli bir dava açtı...
Hollywood stüdyoları korsanlar ile savaşlarında genellikle yazılım eklerinin ve bedava yayım hizmetlerinin, bazen de bir cihazın peşinde koşuyorlar. Ancak şimdiye kadar ücretli bir hizmete karşı dava açmaları pek görülmüş bir şey değildi. Amazon, Netflix ve Disney, Fox, Sony, Universal ve Warner Bros.'u da içeren pek çok Hollywood stüdyosu SET TV hizmetinin korsanlık amacı ile kullanıldığı iddiası ile SET Broadcast'a dava açtılar. Her ne kadar bu hizmet özel bir kutuya sahip olsa da, 500'ün üzerinde canlı TV kanalı ve aralarında şu anda resmi olarak sinemalara sınırlı olan Netflix filmleri ve dizileri de bulunan "binlerce" şova erişim sağlayan aylık 20 dolarlık bir üyelik hizmeti de bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi medya devlerinin SET TV'ye açtıkları davanın temelini "tamamen olmasa da büyük oranda" korsan içerik bulundurulması yer alıyor.
Ayrıca firmalar, SET Broadcast'in video incelemeleri ve diğer sponsorlu malzemeler ile üyelik sayılarını arttırmak için ödeme yaptığı gerekçesi ile de suçlamaktalar. Firma ise henüz dava hakkında yorum yapmış değil.
Bu dava, SET'in ciddi bir ödeme yapmak zorunda kalmasıyla ile sonuçlanabilir. Tabi ki hizmetin kapatılması kararına neredeyse kesin gözü ile bakılabilir ancak aynı zamanda korsan olarak yayınlanan her ürün için 150.000 dolara kadar çıkabilecek hasar bedeli de istenebilir. Bu bedel sadece istenildiği anda izlenebilen videolarla sınırlandırılsa bile kolaylıkla milyonlarca doları geçebilir. Davaya katılan medya endüstrisi firmaları ve istedikleri bedeller düşünülürse, bu davanın korsan içerikleri kullanarak bir hizmet kurmayı düşünen herkese bir mesaj olduğu rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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