Korsan Film İndirme Sitelerinin Yüzü, Koronavirüs'ün de Yardımıyla Gülüyor

Korsan film indirme ve izleme siteleri ile torrent sitelerine olan rağbetin, COVID-19 salgını döneminde katlandığı ortaya çıktı.

Yasa Dışı Film Siteleri Yükselişte

Küresel salgından dolayı dünya çapında birçok şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, internet üzerindeki yasa dışı akış sitelerinin ziyaretçilerinde ciddi bir yükselişe neden oldu.

İngiltere'nin fikri hakları koruma kuruluşu FACT tarafından yapılan araştırma, yasa dışı sitelere bağlantıların (link'lerin) şubat ve nisan ayları arasında iki kat arttığını söyledi. Bunun yanında yeni yayınlanan filmlere olan bağlantılarda, aynı dönemde üç kat artış gözlendi. FACT CEO'su Kieron Sharp, bu durumun gelecekteki filmlerin finansmanını engelleyebileceğini, her korsan bağlantının, gelire hak kazanan tarafların kazancını engellediğini söyledi.

FACT hangi filmlerin korsan olarak daha çok izlendiğini söylemese de, kullanıcıları yasa dışı akış sitelerini Crimestoppers'a rapor etmeye teşvik ediyor.

Filmleri ve dizileri yasa dışı olarak indirmek veya akış üzerinden izlemek sadece onları üreten firmalara değil, zararlılar yoluyla PC'nize de zarar verebilir. Örneğin Microsoft, geçtiğimiz günlerde torrent sitelerindeki filmlerle birlikte gelen bir kripto para madencisi konusunda uyarmıştı.

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