Korsan Yazılıma Bulaşmamak İçin 4 Neden!
Korsan yazılım, korsan müzik, korsan filmler... Tüm bunlara bulaşmaya 2019 yılında halen gerek var mı?
Şirketler, geride bıraktığımız yıllarda yazılım ve medya korsancılığını engellemek üzere farklı çözümler aradılar. Lisanslı içeriklerin bazen çok pahalı olması, bazı kullanıcılar için korsan kullanmayı "bir bakıma" haklı kılıyordu. Korsanın yakın zamanda bitip tükenmeyeceğini biliyoruz, ancak artık korsan kullanmak için çok daha az neden var. Peki nedir bu nedenler?
Ücretsiz işletim sistemleri
iOS ve Android gibi işletim sistemleri, biz kullanıcıların beklentilerini oldukça değiştirdi. Mobil işletim sistemlerinin güncellemeleri de ücretsiz olarak sunuluyor.
Dahası Apple, OS X güncellemelerini Mountain Lion ile birlikte ücretsiz olarak dağıtmaya başlarken Microsoft, Windows 10 ile modaya uydu: Önce lisanslı eski Windows kullanıcılarına işletim sistemini bedava sundu; sonrasında da yeni bir Windows geliştirmek yerine Windows 10'a yeni özellikleri, bedava güncellemelerle dahil etmeye başladı.
Elbette bu işletim sistemleri aslında tam anlamıyla ücretsiz değiller - onları kullanabilmek için en azından eski sürümleri önceden satın almış olmanız gerekiyor. Ancak bunu bir kere yaptıktan sonra gelecekteki güncellemeler, sizden tek kuruş istemiyor.
Kısacası Windows'un orijinal olmadığına dair mesajların günleri, sayılı olabilir.
Uygun fiyatlı akış hizmetleri
Günümüzün müthiş medya akış hizmetleri, korsan içeriğe olan gereksinimi ortadan kaldıran nedenlerden. Aylık makul bir ücret karşılığında neredeyse istediğiniz tüm müziklere ulaşabiliyorsanız, kendi kitaplığınızı yönetmekle uğraşmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz her müziği bulamayabilirsiniz ancak çoğu kullanıcı, akış hizmetlerinin sunduklarından memnun. Aynı durum, Netflix gibi video ve film hizmetleri için de geçerli.
Spotify, Google Music veya Apple Music sayesinde birçok kullanıcı, korsan müziği bırakmış durumda. Netflix ise, film indirmekle uğraşanların bu uğraşını haksız çıkartacak kadar zengin bir içerik sunuyor.
Aylık üyelikler ve hızlı güncellemeler
Adobe Creative Cloud ve Office 365 öncü olmak üzere bazı firmalar, eskiden çok daha pahalıya sattıkları yazılımlarını uygun, süreli üyeliklerle sunmaya başladılar. Uygun fiyat, bu tür yazılımları tercih etmek için iyi bir neden ancak tek neden değil. Üyelik sisteminin diğer faydaları arasında her zaman en son güncellemelere sahip olmak da var. Bu tür fırsatlar varken korsan kullanmayı haklı çıkarmak, gerçekten zor.
Aile paylaşımı
Eski dijital hizmetler, hizmeti sadece sizin kullanmanıza izin veriyordu. Tek başınıza yaşıyorsanız sorun yok, ancak çiftler ve aileler için bu sistem pek avantajlı değildi. Korsan bir içeriği istediğiniz kadar kişiyle paylaşabilirdiniz.
Ancak bugünkü akış hizmetlerinin çoğu - bazıları ufak bir ekstra ücret kaşılığında da olsa - bir tür paylaşıma izin veriyor. Apple Music ve Spotify aile paylaşımı işlevine sahip. Netflix de, abone olacağınız pakete bağlı olarak, aynı anda 2 ya da daha fazla kişinin hizmeti kullanmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla medyaları yalnızca paylaşmak için indirmenize gerek kalmıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın