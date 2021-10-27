Koyu Kırmızı, Galaxy S22 Ultra'nın Tek Özel Rengi Olamayacak!

Galaxy S22 serisinin Ocak 2022'de açıklanması bekleniyor, ancak zaten birçok özelliği şimdiden sızmış bulunuyor. Yeni akıllı telefon serisinin tasarım ve rengiyle ilgili bilgiler bile ortaya çıkmışken bunlara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.
GalaxyClub'dan gelen bilgiye göre, Galaxy S22 Ultra standart renklerin yanı sıra bazı özel renklerle de gelecek. Bunlar arasında Koyu Kırmızı renk seçeneği bulunurken, bu tek özel renk seçeneği de olmayacak. Telefonun özel bir yeşil tonu ile geleceği de söyleniyor. Ancak bunun Nane Yeşili mi yoksa Gölge Yeşili gibi bir renk mi olacağı şimdilik belli değil. Bunun dışında telefonun siyah ve beyaz gibi 2 standart renk seçeneği daha olacak. Böylece telefonun toplam 4 farklı renk ile gelmesi bekleniyor.
Galaxy S22 Ultra'nın QHD+ çözünürlük, HDR10+ ve 120Hz ekran yenileme hızı ile S Pen uyumluluğuna sahip 6.8 inç LTPO Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Hatta Ultra modelinde Galaxy Note serisinden aşina olduğumuz özel bir S Pen yuvasının da bulunması bekleniyor.
Öte yandan 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 adet de 10 MP / 12 MP telefoto kamera bulunacağı söylenen telefonu Exynos 2200 ve Snapdragon 898 işlemci seçenekleriyle sene başında göreceğiz.
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