Koyu Mod, OLED iPhone'un Piline Ne Kadar İyi Geliyor?
iOS'un yeni "koyu mod" işlevinin ne kadar pil tasarufu sağladığı, yapılan bir testle ortaya çıktı!
Telefonlardaki koyu modun geceleri gözlerinizi korumaktan ve daha iyi uyumanızı sağlamaktan başka bir faydası daha var: Pil ömrünü uzatmak. Gerçek hayatta yapılan testler, işlevin pil ömrünü gerçekten de uzattığını ortaya çıkardı.
PhoneBuff, bir robot kol yardımıyla belirli uygulamalarda aynı eylemleri sırasıyla "açık" ve iOS 13 ile birlikte gelen "koyu" modlarda gerçekleştirdi. Testte iki saat sonra koyu modda yüzde 88 pilin kaldığı gözlendi. Açık modda ise pil oranı yüzde 83'e düştü. İki saatte oluşan bu farkın önemli olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bunun ardından robot kol, Twitter'ı iki saat boyunca kaydırdı. Bu testten sonra koyu moddaki telefonun pil oranı, 16 puan düşerek yüzde 72'ye geriledi. Açık moddaki telefonun pil oranı ise 26 puan düşerek yüzde 57'ye geriledi.
Sonraki iki saat için YouTube uygulaması seçildi ve koyu moddaki telefon, 29 puan gerileyerek yüzde 43'e düştü. Açık moddaki telefon ise 37 puan gerileyerek yüzde 20'ye düştü. Sıra iki saatlik Google Maps testi sırasında açık moddaki telefonun pili tükendi, test bittiğinde koyu moddaki telefonun yüzde 26 pili kalmıştı.
Bu farkların iPhone 11 Pro Max gibi OLED ekranlı telefonlarda daha belirgin olacağına inanılıyor. OLED ekranlar, tüm ekranı bir arka ışık ile aydınlatan LCD'den farklı olarak pikselleri tek tek yakıyor. Bu nedenle tam siyah olan pikseller, tamamen kapatılıyor.
Koyu modda yapacağınız tasarruf, kullandığınız uygulamalara ve kullanım şeklinize göre değişecektir. Ancak bu testle birlikte koyu modun ne kadar tasarruf sağladığı konusunda yaklaşık bir fikir edinebilirsiniz.
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