Koyu Mod, OLED iPhone'un Piline Ne Kadar İyi Geliyor?

iOS'un yeni "koyu mod" işlevinin ne kadar pil tasarufu sağladığı, yapılan bir testle ortaya çıktı!

Koyu Mod OLED iPhone'da Tasarruf Sağlıyor

Telefonlardaki koyu modun geceleri gözlerinizi korumaktan ve daha iyi uyumanızı sağlamaktan başka bir faydası daha var: Pil ömrünü uzatmak. Gerçek hayatta yapılan testler, işlevin pil ömrünü gerçekten de uzattığını ortaya çıkardı.

PhoneBuff, bir robot kol yardımıyla belirli uygulamalarda aynı eylemleri sırasıyla "açık" ve iOS 13 ile birlikte gelen "koyu" modlarda gerçekleştirdi. Testte iki saat sonra koyu modda yüzde 88 pilin kaldığı gözlendi. Açık modda ise pil oranı yüzde 83'e düştü. İki saatte oluşan bu farkın önemli olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bunun ardından robot kol, Twitter'ı iki saat boyunca kaydırdı. Bu testten sonra koyu moddaki telefonun pil oranı, 16 puan düşerek yüzde 72'ye geriledi. Açık moddaki telefonun pil oranı ise 26 puan düşerek yüzde 57'ye geriledi.

Dark Mode vs. Light Mode Battery TestDark Mode vs. Light Mode Battery Test
? Follow on Instagram: ? Rules and Details: Battery test comparing Dark Mode and Light Mode to see how much battery life you can save using Dark Mode on your phone. We conducted this test using iPhone XS Max running on iOS 13, but the results should relatively similar on other phones using OLED displays with Dark Mode enabled. SOME PHONES WITH OLED: - iPhone 11 Pro / Max - iPhone XS / Max - iPhone X - Galaxy S10 / Note 10 - Pixel 3 / 4 - OnePlus 7 / 7T - Huawei P30 / Mate 20 SOME PHONES WITH LCD: - iPhone 11 - iPhone XR - iPhone 8 / Plus - iPhone 7 / Plus SUBSCRIBE HERE: FOLLOW ME HERE: About PhoneBuff: It's not official until it's done #phonebuffstyle! Home of the best smartphone speed tests, drop tests, and battery tests. Send Products To: PhoneBuff 23811 Washington Ave 110-394 Murrieta, CA 92562 Dark Mode vs. Light Mode Battery Test PhoneBuff

Sonraki iki saat için YouTube uygulaması seçildi ve koyu moddaki telefon, 29 puan gerileyerek yüzde 43'e düştü. Açık moddaki telefon ise 37 puan gerileyerek yüzde 20'ye düştü. Sıra iki saatlik Google Maps testi sırasında açık moddaki telefonun pili tükendi, test bittiğinde koyu moddaki telefonun yüzde 26 pili kalmıştı.

Bu farkların iPhone 11 Pro Max gibi OLED ekranlı telefonlarda daha belirgin olacağına inanılıyor. OLED ekranlar, tüm ekranı bir arka ışık ile aydınlatan LCD'den farklı olarak pikselleri tek tek yakıyor. Bu nedenle tam siyah olan pikseller, tamamen kapatılıyor.

Koyu modda yapacağınız tasarruf, kullandığınız uygulamalara ve kullanım şeklinize göre değişecektir. Ancak bu testle birlikte koyu modun ne kadar tasarruf sağladığı konusunda yaklaşık bir fikir edinebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Western Digital'in Kurumsal Çözümleri Tanıtıldı
Telefon Kamerası Lensleri Çok Küçülebilir
Yapay Zeka Teknolojileri Bulut ile Gelişiyor
Erken Deprem Uyarı Sistemi, ABD'de Açıldı
FIFA 20 İncelemesi

 

 