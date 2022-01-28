Kpop Türkiye'de Ne Kadar Seviliyor? Türkiye, Kpop'ta Kaçıncı Sırada?

2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile Kore popu, 2020'deki 6,7 milyar Tweetlik rekorunu kırarak gücünü Twitter'da bir kez daha gösterdi. Küresel tweet sayılarında %16'lık kayda değer bir artış kaydeden #KpopTwitter sohbetleri 2021'de daha çeşitli ve canlı hale geldi.
2021, Twitter'da hayranlarıyla güçlü bağlar kuran ENHYPEN, Stray Kids, aespa ve ITZY gibi genç sanatçılar için heyecan verici bir yıldı. Peru, Kolombiya, Singapur ve Ekvador'un 2021'de en fazla K-pop hayranına sahip ilk 20 ülkesinde yer aldığını, birçok ülkede hayranların büyüdüğünü gördük. Ayrıca, müziğin ötesinde Kore kültürüne artan ilgi sonucunda oluşan popülarite ile sohbetler genişledi.
Türkiye Kpop hakkında en çok tweet atan 14. ülke
Twitter'ın analizi, K-pop hakkında en çok Tweet atan 20 ülkeyi, en çok K-pop hayranı olan İlk 20 ülkeyi ve ayrıca yükselen K-pop sanatçılarını bizlere sunuyor. Rakamlar Türkiye'de de K-pop çılgınlığının günden güne büyüdüğünü ve bu çılgınlığın Twitter'a da yansıdığını kanıtlar nitelikte. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweetleyen ilk 20 ülke arasında yer alırken, Türkiye'de en çok konuşulan K-pop grubu ise BT olduğunu görüyoruz. BTS'yi EXO ve Stray Kids takip ediyor.
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