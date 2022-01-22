KRAFTON, İlk Resmi NEW STATE MOBILE Espor Etkinliğine Hazır

KRAFTON, Inc., 5-19 Şubat tarihleri arasında Kore'deki ilk resmi NEW STATE MOBILE espor etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. 250,000 Amerikan doları tutarından fazla bir ödül havuzuyla NEW STATE MOBILE Open Challenge, amatör bir espor etkinliği için ülke tarihindeki en büyük ödülü sunacak. Bu etkinlik boyunca oyuncular, oyunun büyük Ocak ayı güncellemesinin bir parçası olan ve geçen hafta Android ve iOS'ta dünya çapında piyasaya sürülen NEW STATE MOBILE'ın yeni BR: Extreme modunu oynayacaklar.
NEW STATE MOBILE Open Challenge, ilerleyen dönemde daha fazla küresel etkinlik düzenleme planları ile beraber KRAFTON'un 2022'de NEW STATE MOBILE için planladığı ilk espor etkinliğidir. Yaklaşan tüm etkinliklerin amacı, oyunun yoğun, rekabetçi ve eşsiz battle royale oynanışının tadını çıkaran yetenekli oyunculardan oluşan topluluğunu desteklemeye devam etmektir. NEW STATE MOBILE Open Challenge'a özel olarak, yalnızca bu ayın başlarında başlayan Sezon 1'de Gold Tier veya daha üstünü kazanan, Kore'deki oyuncular etkinliğe katılacaklar. Uygun olan oyuncular, etkinliğe katılmak için 2 Şubat'a kadar BURADAN başvuru yapabilirler.
NEW STATE MOBILE BR: Extreme Modu Hakkında:
Oyuna özel BR: Extreme Mod, mobil battle royale deneyimini geliştiren yeni bir moddur. BR: Extreme mod bir maçtaki oyuncu sayısını 64 (100 oyunculu BR: Original moda kıyasla) ve her karşılaşmayı 20 dakika ile sınırlıyor. Şu anda oyunun Troi haritasında mevcut olan BR: Extreme Mod, battle royale türüne uygun bir şekilde; ancak oyuncuları her maç daha fazla artan yoğunluk için mümkün olduğunca çabuk aksiyona dahil etmek amacıyla tasarlandı. Bu modda savaş alanı, Troi haritasında rastgele seçilecek ve her maç değişecek olan, küçük bir oynanabilir bölge ile (4x4) sınırlıdır. Tüm oyuncular bir P1911 tabancası, bir sis bombası, 300 Dron kredisi ve tam şarjlı boost ölçerlerle başlarlar. Maç başladığında, rastgele konumlara iki Yardım Paketi düşecek ve oyuncuların bir maçta daha önceden üst düzey ekipman stoklamalarına olanak tanıyacak.
NEW STATE MOBILE Open Challenge Takvimi ve Yapısı:
Kore'deki en az 15 yaşında olan tüm uygun oyuncular için etkinlik hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak gerçekleştirilecektir. Mevcut program aşağıdaki gibidir:
- 5, 6, 12, 13 Şubat: Çevrimiçi Açık Elemeler
- 15-18 Şubat: Grup Aşaması (Gwang-Myeong, Güney Kore'deki IVEX Studio'da çevrimdışı)
- 19 Şubat: Büyük Finaller (Gwang-Myeong, Güney Kore'deki IVEX Studio'da çevrimdışı)
Her maçta, oyunun yeni BR: Extreme modunda dört oyuncudan oluşan sekiz takım mücadele edecek. NEW STATE MOBILE Open Challenge, PUBG: BATTLEGROUNDS tarafından kullanılan, son sıralamanın hem oyun "sıralama puanları" hem de "skor puanları" ile belirlendiği Standart ve Evrensel PUBG Esports Kural Seti'nin (SUPER) bileşenlerinden de yararlanacak.
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