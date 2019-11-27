Kredi Kartını Kabus Olmaktan Kurtaran Uygulama!

Kredi kartı kullanımında, dolayısıyla bütçe yönetiminde birçoğumuzun başarılı olduğunu söylemek zor. Krediyi hala kendi paranız sanıyor ve kazandığınızdan fazlasını harcıyorsanız, belki çocuğunuzun gelecekte bunu yapmasını engelleyebilirsiniz. hatta sizden gördüğü her şeyi isteyen çocuğunuza, bütçe yönetiminin önemini de gösterebilirsiniz. Yeni uygulama Mellow, 6-18 yaşındaki çocukların bütçe yönetme konusunda gerçek dünya için hazırlanmalarını sağlıyor.
Uygulama, ebeveynlerin çocuklarına dijital olarak harçlık vermesini ve bu harçlığı nasıl kullandığını izlemesini sağlıyor. Uygulama, Mastercard banka kartını eşleştirmenize izin veriyor. Uygulama, çocuğunuzun ne kadar tasarruf ettiğini, bir sonraki harçlığını almak için ne kadar bekleyeceğini gösteriyor (düzenli olarak harçlık veriyorsanız).
Çocuk, oyun veya oyuncak gibi belirli şeyleri satın almak için bir hedef belirleyebiliyor. Örneğin 40 dolarlık bir oyuncağı satın almayı hedeflerse, uygulama bunun için haftada 10 dolar biriktirmesi gerektiğini söylüyor. Ebeveynler, çocukların fazladan para kazanabileceği şeyleri uygulamada belirleyebiliyorlar.
Paranın nasıl harcandığını hem ebeveynler, hem de çocuk kategorilere ayrılmış olarak görebiliyor. Tüm bunlar ebeveynler için basit görünse de, normalde kredi kartına ve banka uygulamalarına erişimi olmayan çocukların hayata hazırlanmasına yardımcı oluyor.
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