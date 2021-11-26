Kripto paralarda yeni Covid-19 varyant etkisi

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, COVID-19 yeni varyantının piyasalar üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve haftanın son günü yaptığı değerlendirmelerde şu sözlere yer verdi:
"Covid-19 Yeni Varyant Endişesi Tüm Piyasayı Ele Geçirdi"
"Asya piyasalarında başlayan COVID -19 yeni varyant endişesi tüm piyasayı ele geçirdi. Kripto paralar, endeksler tahvil getirileri ve petrol fiyatları geriledi. Bununla birlikte piyasa düzeltme dönemine geçerken, kripto paralar da son günlerin kazançlarının bir kısmını geri verdi. Son bir haftadır değerini ikiye üçe katlayan metaverse coinlerinde de durum aynı.
Kısa vadeli için düzeltme söz konusu fakat pandeminin başında hatırlıyoruz ki risk iştahının kısılması önce kripto paraları sert geriye çemişti sonrasında da kapanmalar işlem hacminin artışında etkili olmuştu. Bu yönden düşündüğümüzde piyasa için düzeltme imkanı oldu.
Bitcoin ve Ethereum
Grayscale, metaverse dünyasının trilyon dolarlık bir pazar olabileceğini belirtti. Bu nedenle MANA-SAND-GALA ve AXS'deki düşüşlerin yakından takip ediyoruz. Diğer tarafta JP Morgan, Bitcoin yerine Ethereum'un kendisini getiri bazında daha iyi kanıtladığını ve raporunda daha yüksek potansiyel teşkil ettiğini belirtti.
Piyasaların genelinde yaşanan düşüş Bitcoin'i de 59.300$ seviyelerinden 56.000$ seviyelerine kadar baskıladı. Fakat düşüşe rağmen günlük olarak küçük ve orta ölçekli hesaplarda BTC alımları devam etti ve borsalardan bir miktar uzun dönem saklanmak için soğuk cüzdanlara Bitcoin çekildi. Düşüşün bir miktar daha devam etmesi durumunda 53.000-55.000$ aralığının destek olması bekleniyor."
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