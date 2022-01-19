Kripto Paraların Çalkantılı Macerasında Bir Yasak Daha Geldi!

Singapur, kripto para birimlerine yönelik ciddi bir yasak getirdiğini duyurdu. Artık ülkede kripto paralarla ilgili neredeyse hiç reklam yapılamayacak!

  • Levent Öztürk
Kripto Paraların Çalkantılı Macerasında Yeni Yasak

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