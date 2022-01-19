Kripto Paraların Çalkantılı Macerasında Bir Yasak Daha Geldi!

Singapur, kripto para birimi reklamlarını kısıtlıyor. Singapur Para Otoritesi (MAS), yaygın olarak kripto para birimleri olarak bilinen Dijital Ödeme Token'larını (DPT) yöneten yeni yönergeler yayınladı. Ada devletinin, sanal paraların çok yüksek riskli bir yatırım veya ticaret aracı olduğunu düşündüğü bildiriliyor.
Kripto para birimleriyle uğraşan herhangi bir hizmet sağlayıcı, şirket, ajans veya büyük ölçekli aracılar, artık Singapur'da hizmetlerinin reklamını yapamayacak. Hizmet sağlayıcılar, tekliflerini veya hizmetlerini yerel nüfusa tanıtamayacak. Yönergeler şu anda bankalar ve kripto para birimleri ile çalışan ödeme kurumları gibi şirketler için geçerli, ancak yakında kripto para transferi yapan ve cüzdan hizmetleri sunan herkes için geçerli olacak.
Yönergeler temel olarak toplu taşıma, web siteleri, sosyal medya, görsel ve basılı medyada kripto para birimleriyle ilgili reklamları yasaklıyor. Üçüncü taraf web sitelerinde ve hatta sosyal medya platformlarında dijital token'lara işaret eden reklam afişlerine veya açılır reklamlara da izin verilmiyor.
İlginç bir şekilde, ATM'lerin bile reklam amacıyla kullanımı yasaklanmış durumda. Ayrıca Singapur, sosyal medya fenomenlerinin kripto para birimi hizmetlerini yerel halka tanıtması da engelleniyor.
Bu tür kısıtlamalarla, kripto para hizmet sağlayıcıları artık hizmetlerini sadece kendi kurumsal web sitelerinde, mobil uygulamalarında veya resmi sosyal medya hesaplarında özgürce tanıtabilecek. Ayrıca Ödeme Hizmetleri Yasası'nın yasağın kapsamını genişletmesi bekleniyor. Şu anda, yalnızca kripto para birimleri alıp satanların yanı sıra dijital ödeme token'larının değişimini kolaylaştıranlar yasanın kapsamına giriyor. Yakın gelecekte, herhangi bir envanteri olmayan kripto para borsaları bile yeni yasaya uymak zorunda kalacak.
Singapur yönetiminin kripto para birimini çok riskli bir yatırım veya parasal araç olarak gördüğü rahatlıkla söylenebilir. Düzenleyici daha önce ve tekrar tekrar kripto para ticareti konusunda uyarmıştı ve yerel halkı kripto para birimlerinin değerlemelerinde "keskin spekülatif dalgalanmalar" konusunda bilgilendirmişti...
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