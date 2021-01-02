Krizi Fırsata Çevirenler ve 2021'de Teknoloji Dünyasını Bekleyen Riskler

Pandemi döneminde teknoloji dünyası hayatına hız kesmeden devam etti, birçok alanda yeni fırsatlar, yeni başarılara imza atıldı. Bu dönemde başarıları ile öne çıkan trendleri, fırsatları ve gelişmeleri değerlendirdik.