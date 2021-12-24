Kuantum Bilgi İşlem İşlemcileri İçin Dev Bir Adım Daha!

Kuantum bilgi işlem şirketi Rigetti, kuantum işlemcilerinin performansını artırabilecek deneysel yeni donanım yapılandırmalarını araştırdığını duyurdu.
Bir blog yazısında açıklandığı üzere firma, kübitlerine (qubit) üçüncü bir enerji durumu getirdi ve böylece onları kütritlere (qutrit) dönüştürdü. Rigetti'nin söylediğine göre, bu başarı önemli ölçüde daha fazla bilginin manipüle edilmesini sağlarken aynı zamanda okuma hatalarını %60'a kadar azaltıyor.
Şirket "İşlemcilerimizdeki üçüncü duruma erişmek, kuantum bilişimin, kuantum fiziğinin en son noktalarını keşfeden araştırmacılar ve benzer şekilde geleneksel kübit tabanlı algoritmalarla ilgilenenler için faydalıdır" dedi.
Rigetti şu anda Quil komut seti mimarisine darbe düzeyi uzantısı olan Quil-T aracılığıyla kütrit işlemlerine erişim sunuyor.
Bir kuantum biti (veya kübit), klasik hesaplamanın ikili bitine bir analog olan kuantum bilgisinin en küçük birimi. Bununla birlikte, geleneksel bitin aksine, bir kübit, süperpozisyon olarak bilinen bir olay sayesinde bir, sıfır veya aradaki herhangi bir değeri kabul edebiliyor.
Rigetti'de Kıdemli Kuantum Sistemleri Mühendisi Alex Hill'in açıkladığı üzere "Kübitler bir kuantum işlemcisinin temel yapı taşıdır ve iki temel kuantum durumunun karmaşık üst üste binmelerinin bir sürekliliğini temsil ettikleri için bu şekilde adlandırılmıştır. Kübitlerin gücü, kısmen klasik bir bitten önemli ölçüde daha fazla bilgiyi kodlama yeteneklerinden gelir - 0 ile 1 arasında sonsuz bir durum kümesi."
Tarihsel olarak, araştırmacılar bir kuantum işlemcideki kübit sayısını artırmaya odaklanarak kuantum avantajını (kuantum sistemlerinin geleneksel süper bilgisayarları anlamlı bir şekilde geride bıraktığı nokta) elde etmeye çalıştılar. Başka bir deyişle kübit sayısı ne kadar büyük olursa, kuantum makinesi o kadar güçlü oluyor.
Örneğin daha geçen ay IBM, Eagle kod adlı 127 kübitlik rekor kıran bir işlemciyi tanıttı. Ve Rigetti'nin kendisi şimdi iki ayrı 40 kübitlik işlemciyi birbirine bağlayarak oluşturulan 80 kübitlik bir işlemci (Aspen-11) sunuyor.
Bununla birlikte, Rigetti, kübitlere üçüncü bir durumun eklenmesinin, kütritlere dayalı üç seviyeli bir kuantum sistemi yaratmanın, kuantum makinelerinin performansını iyileştirmenin başka bir yolunu temsil ettiğini iddia ediyor: "Dikkatle seçilmiş okuma parametreleriyle, sınıflandırma performansı " 2> ve " 0>, arasında varsayılan sınıflandırma yerine " 0> ve " 1>"
Bununla birlikte, her zamankinden daha az miktarda enerji, sıfırın ve birin ötesindeki durumları birbirinden ayırdığı için, gürültü ve kontrol sorunlarının üstesinden gelmek giderek daha zor hale geliyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın