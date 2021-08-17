Kuantum Bilgisayarlarda Yeni Keşif; Büyük Hız Artışı Getirebilir!

Japonya'daki araştırmacılar, klasik ve kuantum bilişim teknolojilerini yeni yollarla birleştirme fırsatlarını ortaya çıkartabilecek ve işlem gücünde büyük bir artış sağlayacak bir keşifte bulundular.
Öncülüğünü Nagoya City Üniversitesi'nden Profesör Takahiro Matsumoto'nun yaptığı araştırma ekibi, "kuantum dolaşıklık" adı verilen ve çoklu parçacıklar arasındaki etkileşimin yalnızca birbirleriyle ilişkili olarak tanımlanabilecek bir kavramı araştırıyorlardı.
Tarihsel olarak, bilim insanları, çeşitli mühendislik ve lojistik zorluklar nedeniyle kuantum dolaşıklığı üretmeyi bugüne değin zor bulmuşlardı. Bununla birlikte Matsumoto ve ekibi, yakın zamanda bunun kilidini açacak bir fenomeni gözlemledi: Bir silikon nanokristalin yüzeyinde dolaşan bir proton çifti.
Proton dolaşıklığı, daha önce moleküler hidrojende gözlemlenmişti ve çeşitli bilimsel disiplinlerde önemli rol onuyor. Ancak dolaşık durum yalnızca gaz veya sıvı fazlarda bulunuyordu. Şimdi ise katı bir yüzey üzerinde, gelecekteki kuantum teknolojilerinin temelini oluşturabilecek kuantum dolaşıklığını tespit eden Matsumoto ve ekibi, bundan yeni nesil kuantum bilgisayarlarında faydalanabileceklerini öne sürüyor.
Kuantum bilgisayarlar, geleneksel süper bilgisayarlarla çözülmesi neredeyse imkansız olan karmaşık sorunları çözebilmesiyle önem kazanırken, yapılan keşfin, verilerin depolanması, işlenmesi ve aktarılması ile ilgili kuantum hesaplamalarda oyunu yeniden şekillendirebilecek ölçüde olduğu söyleniyor.
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