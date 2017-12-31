Kuantum Hesaplamada Önümüzdeki 10 Yıl
Avrupa, kuantum hesaplamada önümüzdeki 10 yıl için yol haritası yayınladı!
Avrupa, önümüzdeki on yıl için kuantum hesaplama yol haritasını çıkardı.
Geçtiğimiz sene, Avrupa Birliği kuantum hesaplamaya 1 milyar euro yatırım yapmıştı. Şimdi bunun üzerinden bir buçuk sene geçti ve kuantum teknolojileriyle ilgili 150 sayfalık bir yol haritası bize neler olduğu konusunda güncel bilgiler veriyor.
Kuantum hesaplamada şu an dört farklı araştırma alanı var: iletişim, simülasyon, hesaplama, sensing ve metroloji. Kuantum iletişim, insanların uzak mesafelere hack'lenme riski olmadan güvenli veri göndermesini sağlayacak. Bu sistemlerdeki esas sorun pahalı ve zor olmaları. Ayrıca, sadece 100km gibi mesafelerde çalışıyorlar. Bir kuantum router geliştirilmesi, mesafe problemini yaklaşık altı yılda çözecek, kuantum iletişimde bir sonraki adım ise üç yılda fiyat sorunlarını çözecek.
Kuantum simülasyonu, etkileşim kuran kuantum sistemlerinin, diğer isabetli şekilde kontrol edilebilen kuantum sistemleriyle efektif şekilde simüle edilebilmesi ile alakalı. Çoğu durumda böyle bir simülasyonun standart bilgisayarlarda efektif olmayacağı düşünülüyor. Buradaki sorun ise bunun tam olarak nasıl yapılacağı ve önümüzdeki on yıl içinde ne kadar ilerleme kaydedileceği belirsiz.
Son olarak metroloji ve imaging var, bu da kuantumu ölçme becerisi oluyor. Ne de olsa, etkileşim kurup gözlemleyemezsek kullanmamız da mümkün olmaz. Bunu yapmak için bilim insanlarının bazı araçları var ve bunlar hâlâ gelişim aşamasında.
Kuantum hesaplamada hâlâ kat edilmesi gereken çok yol olduğu açık, ama şu noktada artık bazı şeyler eskisi kadar uzak ve imkânsız da görünmüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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