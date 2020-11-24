Kuantum Yolculuğuna Geri Sayım Başladı!

Aralıksız 20 yıldır düzenlenen Bilişim Zirvesi, bu yıl "KUANTUM YOLCULUĞU" teması ile 25 Kasım 2020 Çarşamba günü herkesin ücretsiz katılımına açık olarak, dijital ortamda tüm görkemi ile gerçekleştirilecek.