Küba mobil interneti yaygınlaştırıyor!
Küba hükümeti, tüm vatandaşlarına mobil internet sunmak üzere önemli bir hamlede bulundu!
Küba hükümeti, yılın sonuna kadar ülke geneline mobil internet sunmayı hedefleyen bir programı başlattı. Komünist Küba, ABD ticaret ambargosu ve hükümetin kamusal muhalefete düşük toleransı sebebiyle Batı Yarımküredeki en az bağlantılı ülkelerden biri olarak gözüküyor ancak yeni Başkan Miguel Diaz-Canel, yaygın internet bağlantısının ülkenin ekonomisine yardımcı olacağını ve Kübalıların "devrimlerini savunmalarına" yardımcı olacağını söylüyor.
Hükümet kontrolündeki haber kaynaklarındaki gazeteciler mobil internete – Küba'nın telekom tekeli ETECSA tarafından sunuluyor – ilk erişim imkanına sahip olacak kişiler arasında bulunurken, firmalar ve elçilikler gibi bazı müşteriler Aralık ayından beri mobil veri planları satın alabiliyorlardı. ETECSA, bu yılın sonuna kadar bağlantının beş milyon müşterisinin tamamına ulaşacağını söylüyor.
Analistler bu hareketin hükümetin, şu ana kadar temel olarak adanın tek partili medyasını kullanan vatandaşlara ulaşan haberler üzerindeki kontrolünü zayıflatabileceğini belirtiyor. Ancak Nisan ayında göreve gelen Başkan Miguel Diaz-Canel uzun zamandır yaygın bağlantı taraftarı olduğunu belirtmekteydi. Geçtiğimiz Temmuz ayında parlamentoda konuşan Başkan, devrimlerinin içeriğini internete yükleyebilmeleri gerektiğini ve bağlantı ile Kübalıların gelen kültürel saldırılara karşı daha savunmalı olacaklarını söylemekteydi.
Tabi ki mobil internetin var olması herkes tarafından kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Ülkedeki WiFi noktaları şu anda ortalamada saatte 1 dolar ve ortama maaşın 30$ olduğu düşünülürse bunun ne kadar pahalı olduğu düşünülebilir. Önerilen mobil internetin bedelinin ne olacağı henüz belli değil ancak ETECSA, şu anda firmalar ve elçilikleri dört gigabyte için ayda 45$ ile fiyatlandırıyor.
Levent Öztürk
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