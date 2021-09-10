Küfür Eden Ördek Olur mu? Konu Ördek Ripper Olunca Cevap "Evet"

Papağanların insan dilini taklit edebildiğini biliyoruz. Peki, ya ördekler? Ördekler de tıpkı papağanlar gibi konuşabilir mi derseniz, en azından bu habere konu olan ördek için "evet" cevabını verebiliriz.
Görüşüne göre "bazı" ördekler daha yavru iken duydukları sesleri taklit edebilme yeteneği kazanabiliyorlar. Avustralya'da Ripper isimli bir ördek ise sadece duyduğu insan seslerini değil, çevre seslerini de taklit edebiliyor. Öyle ki, bu ördek "seni kahrolası ahmak" gibi argo cümleler kurabildiği gibi, zaman zaman küfür edebiliyor, kapanan bir kapının sesini de taklit edebiliyor.
Ripper'ın bu vokal yetenekleri sahibi tarafından fark edildikten sonra araştırma konusu da olmuş. Hakkında makaleler yazılan Ripper'ın bu özelliği de ötücü kuşlar arasında benzersiz bir yetenek olarak nitelendirilmiş durumda. Ripper'ın ses kaydını hemen yukarıdaki videodan dinleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın