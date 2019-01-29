"Kulağa Ses Işınlama" Gerçek Oluyor
Uzaktan, sadece sizin duyabileceğiniz sesi kulağınıza ulaştıran bir teknoloji, yola çıktı!
Araştırmacılar, istedikleri kişinin kulağına belirli bir mesafeden yüksek isabetli ses göndermenin yolunu buldular.
Sistem, "fotoakustik" efekt denilen, havadaki su buharının ışığı emerek ses dalgaları oluşturmasından faydalanıyor. Araştırma, duyulması mümkün mesajların casusların kulağına uzaktan fısıldanmasını, böylece tehlike hakkında bilgilendirilmesini sağlayabilir.
İşe su tarafından emilen dalga boylarında ateşlenen bir lazer ışınıyla başlayan ekip, ışını ses hızında gönderdiklerinde, sadece belirli bir uzaklıktan duyulabildiğini fark etti. Bu şekilde mesaj, lazerin yolundaki herkese değil, istenen kişiye gönderilebildi.
Araştırmacı Charles M. Wynn, yöntemin nispeten kuru ortamlarda da işlediğini, havada her zaman, özellikle insanların etrafında bir miktar su bulunduğunu söylüyor. Araştırmacıya göre kullanılan lazer, tehlikeli düzeyde değil ve göze veya tene zarar vermiyor.
Teknoloji geliştiğinde kendisine son derece ilginç kullanım alanları bulacağı kesin.
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