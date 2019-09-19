Kullandığınız Reklam Engelleyiciye Dikkat!
Web sitelerindeki reklamları engellemek için kullanılan reklam engelleme eklentisi, bu kez can yaktı!
- Ercan Uğurlu
Web sitelerinde yer alan reklamlardan kurtulmak için kullanılan reklam engelleyicileri genelde ücretsiz oldukları gibi, her zaman iyi niyetli de olmayabiliyorlar. Aralarında sahte olanlar ve hatta kötü niyetli olanlar da mevcut.
Chrome Web Mağazası'nda yapılan bir araştırma neticesinde ortaya çıkan rapora göre, reklam engelleyicilerden bazıları, asıllarını taklit ederek kullanıcıların bilgisayarlarına sızıyor. Özellikle popüler reklam engelleme eklentilerinden AdBlock, AdGuard ve uBlock Origin'in isimlerinin önüne veya arkasına farklı bir isim daha yerleştirerek kullanan, ayrıca logolarını da taklit eden kötü amaçlı kişiler, kullanıcıları bu şekilde ağlarına düşürüyorlar.
Yapılan araştırmada kullanılan bu "sahte" reklam engelleme yazılımlarının bir süre sonra (bir uygulamada tam 55 saat sonra) aktifleştiğini ve veri çektiğini söyleyen araştırmacılar, bu tür tuzaklara düşmemek için indirilen reklam engelleyicinin orijinal olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.
İlginç olanı ise, arama devi Google'ın bu tür sahte uygulamaları hala Chrome Web mağazasında tutmaya devam etmesi...
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