Küp Kasaların Yükselişi: Node 304 İnceleme

Kule tipi kasalar pek çok sebepten ötürü eski cazibesini yitirdi. Böyle bir kasa, masanızın üstünde çok yer kaplayacağı için genelde masanızın altında kendine yer bulur. Oradayken epey toz toplayacağı gibi (yeni kasaların bazılarında toz filtresi var) ayrıca önde ya da arkada bulunan portlara erişmeniz gerektiğinde elinizde küçük bir fenerle size diz çöktürmesi de oldukça can sıkıcı olabilir. Küçük kasalarsa özellikle soğutma performanslarının düşük olması gibi bir dezavantajla karşımıza çıkıyor. Diğer yandan hem hantal olmayan hem de masanızın üzerinde her daim kolayca müdahale edebileceğiniz bir kasa olan Fractal Design Node 304, hava dolaşımı açısından oldukça iyi tasarlanmış.
6 adet disk desteği
250 x 210 x 374 mm'lik (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ebatlarına sahip olan ve siyah/beyaz olmak üzere iki renkle satışla sunulan Node 304, Mini-ITX ve Mini-DTX form faktörüne sahip anakartları destekliyor. Her birine ikişer adet 3,5" disk takabileceğiniz 3 adet çıkarılabilir yuva, bu modeli benzerlerinden ayırıyor. Zira 6 adet 3,5" disk destekleyen bu boyutlarda bir kasaya daha önce rastlamamıştık. Tabii isterseniz bu yuvalara 2,5" diskler de bağlayabilirsiniz. Depolama seçenekleri bir yana, kasa oyuncu PC'si toplamak isteyen kullanıcılar için de gayet cazip. Tahmin edeceğiniz üzere performans amaçlı kullanım için, kullanmayacağınız disk yuvalarını sistemden sökerek hava dolaşımını artırmanız yerinde bir hareket olacaktır.
Hava akışı açısından başarılı
Ön kısımdaki iki adet 92 mm'lik (80 mm uyumlu) 1300 RPM hidrolik bilyeli sessiz fan, dışardan çektiği havayı toz filtresinden geçirerek anakartın üzerinden arka kısımdaki egzoz fanına (140 mm, 1000 RPM-120 mm uyumlu) doğru kasa boyunca üflüyor. Arka kısımdaki fanı çıkarıp buraya 120 mm'lik sıvı soğutma kiti takmanız, özellikle yüksek saat hızına sahip bir işlemciniz varsa performans ve kararlı çalışma adına faydalı olabilir. Fakat kasanın 165 mm'ye kadar olan hava soğutmalı CPU soğutucularıyla da sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtelim. Kasanın ekran kartı ve güç kaynağı fanlarına denk gelen kısımlarında yer alan çıkartılabilir toz filtreleri de Node 304'teki önemli noktalardan biriydi. Bu filtreler uzun vadede bileşenlerin temiz kalmasını sağlıyor. Bunun dışında kasa ile birlikte teoride 160 mm'ye kadar güç kaynaklarını kullanmak mümkün (ATX standardı 150 mm).
Ekran kartı uzunluğu ve güç kaynağı
Ekran kartı olarak maksimum 45 mm kalınlığında ve 310 mm uzunluğunda kartlar kullanılabiliyor. Fakat üst seviye GPU'ları barındıran bu boyutlarda bir kartı kullanabilmek için modüler olmayan bir güç kaynağı kullanmanız gerekiyor. Modüler bir güç kaynağı ile kullanabileceğiniz ekran kartı uzunluğu ise 200 mm civarında. Tabii eğer SFX yapıda modüler bir güç kaynağı kullanırsanız tablo değişebiliyor. Her halükârda bu kasayı kullanmak isteyen okurlarımız için tavsiyemiz, küçük kasalar için üretilen ekran kartlarından bir model seçmeleri ya da modüler olmayan bir güç kaynağı kullanmaları. Şu anda RTX 3060 Ti başta olmak üzere orta-üst seviye GPU'ları barındıran kartların bu tür "Mini" varyasyonlarını -hem de OC etiketiyle- üreten markalar mevcut.
Sonuç
Ekran kartı ve güç kaynağı seçimi konusunda dikkat gerektirse de dosya sunucusundan oyun PC'sine kadar farklı profillerdeki PC'lere ev sahipliği yapabilen ve İsveç'te tasarlanan Fractal Design Node 304, sade fakat etkili yapısıyla gerek estetik gerekse teknik açıdan beğenimizi kazandı.
CHIP Online Notu: %90
+Sıvı soğutma desteği
+Şık tasarım
+6 disk desteği
+3 ayrı mazgalda toz filtresi
+Yüksek malzeme kalitesi
-Parça seçiminde dikkat gerekli
Fractal Design Node 304 Teknik Özellikleri
|
Form Faktor
|
Mini-ITX, Mini-DTX
|
Genişleme Yuvaları
|
1 adet (ekran kartı için, çift slot)
|
Yan Panel
|
Toz filtreli mazgal
|
Fan Desteği
|
Ön (92 mm x 2), Arka (140 mm)
|
PSU Uyumluluğu
|
16 cm
|
GPU Uyumluluğu
|
31 cm (yazıya bakınız)
|
CPU Fan Uyumluluğu
|
16,5 cm
|
RGB Aydınlatma
|
Yok
|
Boyutlar
|
250 x 210 x 374 mm
|
Ağırlık
|
4,9 kg.
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