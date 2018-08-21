Kurban Bayramı'mız kutlu olsun!

Güzellik, huzur, birlik ve beraberlik dolu, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz!

Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!

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