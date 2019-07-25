Kuruluşlar Windows 10'a Bir Türlü Geçemedi!

Windows 10 çıkalı birkaç sene oldu, ancak ona hala geçemeyen büyük bir kitle var!

Kuruluşlar Windows 10'a Bir Türlü Geçemedi!
Şirketler için Windows 10'a geçmek, dertlerin bitmesi anlamına gelmiyor

Yeni bir rapor, birçok şirketin en son Windows sürümü olan Windows 10'a henüz geçmediğini ortaya koydu.

Uç nokta yönetimi ve güvenlik şirketi 1E'nin 600 karar alıcı BT çalışanıyla yaptığı ankete göre uç noktaların (yani bilgisayarların) yüzde 32'si, tarihi geçmiş işletim sistemlerini kullanmayı sürdürüyor. Bunun ortaya çıkardığı risk ise açık: Artık desteklenmeyen işletim sistemleri, ciddi güvenlik açıklarına sahip olabiliyor ve saldırganlara kapı açabiliyor.

Farklı sektörleri karşılaştıran rapor, perakende, dağıtım ve ulaşım sektörünün yüzde 65'lik geçiş ile en geride olduğunu söylüyor. Bu sektörleri finansal hizmetler, kamu hizmetleri, inşaat ve emlak, medya, dinlence ve eğlence izliyor.

Bunun yanında Windows 10'a geçen kuruluşların Microsoft'un yılda iki kez yayınladığı büyük güncellemelerle başa çıkmakta zorluk çektiği anlaşılıyor.

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