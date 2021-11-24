Kuş Gribi Salgınları Geri Döndü! Peki İnsanlar İçin Hala Tehlikeli mi?

Genellikle kanatlı hayvanları etkilese de yakın geçmişte H5N1 virüsü nedeniye pek çok insanın ölümüne neden olan kuş gribi salgınları geri döndü. Peki yine insanlar için büyük bir tehlike söz konusu mu?