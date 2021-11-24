Kuş Gribi Salgınları Geri Döndü! Peki İnsanlar İçin Hala Tehlikeli mi?

Genellikle kanatlı hayvanları etkilese de yakın geçmişte H5N1 virüsü nedeniye pek çok insanın ölümüne neden olan kuş gribi salgınları geri döndü. Peki yine insanlar için büyük bir tehlike söz konusu mu?

  • Levent Öztürk
Kuş gribi tehdidi geri mi dönüyor?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Hubble Uzay Teleskobundan Büyüleyici Yeni Görüntüler Geldi!
Apple, Türkiye'deki Satışlarını Durdurdu! Resmi Açıklama Bekleniyor!
NASA, Ay'a ve Kızıl Gezegen Mars'a Nükleer Santral Kurmak İstiyor!
Google'ın Ana Şirketi Alphabet, Ofisinde Robot Çalıştıracak!
HUAWEI Online Mağaza'da Muhteşem Cuma Kampanyaları Başladı

 

 