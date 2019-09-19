Kuzey Kıbrıs'ta NASA Etkinliği
NASA ile yaptığı proje ortaklığı ile KKTC'nin Uluslararası Tanınırlığına Yönelik Önemli Bir Katkı Girne Amerikan Üniversitesi'nden Geldi.
Yıllardır uluslararası ambargolar nedeniyle tanınmayan ülke konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile proje ortaklığına gitti.
Bu iş birliği kapsamında Uluslararası NASA Space Apps Challenge etkinliği, 18-20 Ekim 2019 tarihinde, dünyanın birçok ülkesinden misafir ile tanınmayan ülkenin tanınmayan şehri Girne'de Girne Amerikan Üniversitesi'nde gerçekleşiyor olacak. Aralıksız 48 saat sürecek Hackathon sonucunda kazananlara da çeşitli ödüller verilecek.
Etkinliğin duyurusu NASA Space Apps Challange'ın resmi internet sitesinde yayılanmış durumda... İlgi duyan herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlikle ilgili tüm detaylara aşağıda linki bulunan resmî web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için: https://2019.spaceappschallenge.org/locations/kyrenia
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