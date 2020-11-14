KVKK'da Natro için veri ihlali bildirimi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) internet sitesinden, Natro'yu da bünyesinde bulunduran Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. için veri ihlali bildirimi yayınladı. Açıklamada görevli çalışan tarafından, müşteri bilgilerinin bulunduğu şirket sunucularında bazı kötü amaçlı yazılımların tespit edildiği belirtildi.