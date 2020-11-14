KVKK'da Natro için veri ihlali bildirimi

KVKK'da yer alan açıklamada görevli çalışanın, rutin kontrolleri yapmak için sunucuya uzaktan bağlandığında sunucu masaüstünde bir mesaj bulduğu, bunun üzerine yapılan inceleme neticesinde, müşteri bilgilerinin bulunduğu şirket sunucularında bazı kötü amaçlı yazılımların bulunduğunun aynı gün tespit edildiği belirtildi.
KVKK'dan yapılan açıklama şöyle:
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
- 7 Kasım 2020 tarihli hafta sonu vardiyası için şirkete gelen görevli çalışanın, rutin kontrolleri yapmak için sunucuya uzaktan bağlandığında sunucu masaüstünde bir mesaj bulduğu, bunun üzerine yapılan inceleme neticesinde, müşteri bilgilerinin bulunduğu şirket sunucularında bazı kötü amaçlı yazılımların bulunduğunun aynı gün tespit edildiği,
- İhlalden, T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, e-posta ve ev adresi, müşteri işlem detayları (kredi kartı bilgileri gibi), müşterinin satın aldığı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin işlemlere konu tarih-saat bilgileri gibi müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceği,
- İhlalden etkilenen kişilerin şirketten hizmet alan müşteriler olduğu,
- İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği,
- İhlal hakkında incelemenin devam ettiği
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.11.2020 tarih ve 2020/863 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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