La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Kaç bölümden oluşacak?

La Casa De Papel Netflix'in en popüler dizilerinden biri. Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan İspanyol suç dramasının 5. sezonu merakla bekleniyor.
La Casa De Papel 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftasında yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ile ilgili Yapımcı Alex Pina, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.
Dizi, yayınlanan son sezonunun ilk dört ayında 65 milyon izleyiciye ulaşmayı başarmıştı. La Casa De Papel 5. sezonun başlayacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da yılın ikinci yarısında yani Ağustos 2021'de yayınlanacağı söyleniyor. Resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
La Casa De Papel 5. Sezon Kaç Bölüm Olacak?
Dizinin 5. sezonunun 10 bölümden oluşacağı ifade ediliyor.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan bir karar alınmıştı. Karara göre Netflix, diziyi tekrar çekiyor ama bu sefer Korece ve bir Kore yapımı olarak... Orijinal yapımcı Alex Pina bu projeye dahilken projede yer alacak bir diğer isim ise Netflix korku serisi The Guest üzerinde de çalışmış olan yönetmen Kim Hong-sun olacak. Ayrıca Deadline'ın söylediğine göre dizinin yazarlığını Ryu Yong-jae üstlenecek.
Detaylara bu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Netflix'ten, Herkesi Şaşırtan La Casa de Papel Kararı: Yeniden Çekiliyor!
La Casa De Papel Konusu
La Casa de Papel ilk yayımında "Profesör" (Alvaro Morte) olarak adlandırılan bir deha tarafından hazırlanmış bir soygunun hikayesini anlatıyor. Dizi, iş üzerindeki çeşitli karakterleri anlatmak için geçmişe dönüşleri ve diğer teknikleri kullanıyor ve pek çok sürprizi de içeriyor.
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