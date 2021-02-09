La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Kaç bölümden oluşacak?

La Casa De Papel 5. sezon heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerini bekleyenler 5. sezon ne zaman çıkacak ve kaç bölümden oluşacak? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...