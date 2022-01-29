Lamborghini de İçten Yanmalı Motorları Terk Ediyor; Hem de Çok Yakında!

Bir süredir devasa motora sahip otomobilleri ile tanınan Lamborghini'nin içten yanmalı motorlardan vaz geçip elektrikli otomobillere yöneleceğine dair dedikodular vardı. Otomobil meraklıları ve Lamborghini hayranları bu haberlere karşı çok tepki göstermişti ancak durum değişmeyecek gibi görünüyor. Zira yeni bir rapor, firmanın bu geçişte kararlı olduğunu gösteriyor.
Şirket, 2022 için üretecek olduğu tüm içten yanmalı motorlu araçları satmış durumda ve bundan sonra da bir daha üretmeyi düşünmüyor. 2023'te plug-in hybrid motorlu araçlar gelecek, 2024'te ise ilk tamamen elektrikli Lamborghini üretilecek.
Sant'Agata'daki fabrikada ilk tamamen elektrikli Lamborghini için tasarımlar final aşamasına gelmiş durumda. Yeni modelin yüksek hızlı ve canavar gibi giden bir otomobilden çok günlük sürüşe odaklanan dört kapılı bir model olacağı söyleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın