Lamborghini de İçten Yanmalı Motorları Terk Ediyor; Hem de Çok Yakında!

Dev gibi motorları ve yüksek performans sunan araçları ile tanınan Lamborghini de, 2022'den sonra içten yanmalı motor kullanan otomobil üretmeyecek!

Lamborghini içten yanmalı motor işinden çıkıyor

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