Lamborghini'nin Yeni Süper Arabası: İşte Lamborghini SCV12

Lamborghini'nin yeni süper aracı artık bir isme sahip. Lamborghini SCV12, İtalyan otomobil üreticisi için sadece pistlerde yer alacak bir hiper-araç olarak hizmet verecek.
Lamborghini, aracın ilk detaylarını geçtiğimiz gün paylaştı ve bu detayların arasında, firmanın şu ana kadar sunduğu en güçlü V12 motoru da bulunuyor. Otomobil üreticisi, "yüksek hızda aerodinamik süperşarj" sayesinde SCV12'nin 830 beygir gücünün üzerine çıkacağını söyledi. Henüz bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmesek de, var olan V12 motorunun doğal havalandırmaya sahip olduğunu biliyoruz.
SCV12, genel satışa sunulmasının yanında, Lamborghini'nin Squadra Corse Motorsport takımı tarafından da kullanılacak. Bu yüzden de aracın ön kısmında oldukça geniş bir havalandırma yer alıyor.
Lamborghini'nin SCV12 için özel olduğunu söylediği arka kanat gibi bazı kısımları görülebilse de, genel olarak aracın şeklinin turuncu, siyah ve beyaz kamuflaj ile gizlendiğini belirtmek gerekiyor.
Aracın kaporta kısmı, güç ve ağırlık oranını desteklemek için tamamen karbon fiberden üretilmiş durumda. Altı hızlı ardışık vites sistemi de aracın hafifletilmesinde önemli bir rol oynuyor.
Lamborghini, kaç tane SCV12 modeli üretmeyi planladığını ya da fiyatını açıklamış değil. Ancak her bir alıcının kazanacağı önemli avantajlar var. Aracı satın alanlar, Emanuele Pirro tarafından verilen özel ders programı da dahil olmak üzere gelişmiş sürüş programlarına erişim hakkı kazanacak.
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