Lamborghini'nin Yeni Süper Arabası: İşte Lamborghini SCV12

Lamborghini'nin 830 beygir gücünü geçecek olan yeni süper arabasının adı ve bazı detayları ortaya çıktı.İşte Lamborghini SCV12 ve hakkında bildiklerimiz.

26 Haziran 2020 20:00

Levent Öztürk