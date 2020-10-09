Lamborghini'nin Yeni "Tavansız Hız Canavarı" Ortaya Çıktı

Lamborghini, tam bir tanıtım yapmasa da, yeni tavansız süper-aracı ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

  • Levent Öztürk
Lamborghini'nin yeni "tavansız canavarı" göründü
Instagram üzerinde lamborghinisc

Bir sebepten dolayı, son birkaç yıldır süper-araç üreticileri, araçlarının tamamen tavansız özel sürümlerini sunuyorlar. Ferrari bu akıma SP1 ve SP2 ile katılırken, ardından McLaren Elva ile katıldı ve onlardan daha önce de Mercedes-Benz, SLR Stirling Moss ile aynı akıma eşlik etmişti.

Şimdi de Lamborghini bu akıma katılma kararı almış gibi gözüküyor ve Squadra Corse bölümü tarafından üretilen Aventador'un tavansız sürümünü sunuyor. Aslında 2012 yılında Lamborghini'nin özel bir müşteri için ürettiği tek bir adet tavansız Aventador J bulunuyordu. Ama bu, tek üretim olması açısından bir akıma dahil gibi kabul edilmiyor.

Yeni araç ise şu ana kadar isimlendirilmiş değil ancak aşırı turuncu bir renge sahip ve yan tarafında "Attenzione" (Dikkat) yazıyor.

Lamborghini, aracın kısa bir ön tanıtımını geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinde yaptı. Her ne kadar aracın teknolojik özellikleri hakkında hiçbir bilgi verilmiş olmasa da, motor kapağının altında yatanlar hakkında bazı akıllı tahminlerde bulunmak mümkün.

Kamuflaj benzerliklerinden kaynaklı bu aracın birkaç ay önce tanıtılan muazzam özelliklere sahip SCV12'nin tavansız bir sürümü olduğu tahmin ediliyor. Sadece pistlerde kullanılabilen bu araç doğal havalandırmalı bir V12 motoruna sahip ve 800 beygir gücünün üzerine çıkabiliyor. Ayrıca bu yeni araç, Sian hybrid ve SC18 Alston ile de tasarım benzerlikleri taşıyor.

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