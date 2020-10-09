Lamborghini'nin Yeni "Tavansız Hız Canavarı" Ortaya Çıktı

Lamborghini, tam bir tanıtım yapmasa da, yeni tavansız süper-aracı ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

09 Ekim 2020 00:02

Levent Öztürk