Land Rover Explorer: "En Dayanıklı Telefon"
'Dünyanın en dayanıklı telefonu' iddiasıyla geliştirilen Land Rover Explorer 26 Nisan'da geliyor!
- Ali Ruhi Öztürk
Bir otomobil şirketinin akıllı telefon üretmesi çok sık rastlanacak bir durum değil. Ancak İngiliz şirket Land Rover telefon piyasasında kendi eksikliğini hissetmiş olacak ki marka, ismine yakışacak bir telefon piyasaya sürüyor.
Land Rover Explore "dünyanın en dayanıklı telefonu" olarak tanıtılıyor. Cihaz IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip, ayrıca 1.8 metreden düşüşe dayanıklı bir kasaya ve entegre bir ekran koruyucusuna sahip. Telefon ayrıca aşırı ısı değişikliklerine karşı da dayanıklı, buna "dondurucu soğuktan yakıcı sıcağa geçiş, termal şok, aşırı nemli hava ve titreşime maruz kalmak" da dahil.
Devasa 4,000mAh pili sayesinde iki gün boyunca ekranı açık şekilde çalışması için tasarlanmış. Bu da yetmezmiş gibi, ayrıca satın alınabilen ve telefonun sırtına manyetik olarak yapışabilen 'Advanture Pack' adlı taşınabilir pil ile 3,600mAh daha fazla pil kapasitesi taşınabilecek. Bu sırt çantası ayrıca cihazın GPS ve haritalama özelliklerini de geliştiriyor.
Dahili pusula, SOS ışığı, ıslakken ve eldivenle dahi çalışabilen dokunmatik ekranı, bu telefonu maceracılar için ideal bir cihaz yapıyor.
Telefon MediaTek Helio X27 çipsetine, 4GB RAM'e, 64GB depolama alanına, 5-inç full HD ekrana, Android 7 Nougat işletim sitemine, 16MP arka ve 8MP ön kameraya sahip.
Land Rover Explore, Bullit Group'un yardımıyla üretildi ve 26 Nisan'da 695 dolar fiyatıyla piyasaya sürülecek.
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