Land Rover Explorer: "En Dayanıklı Telefon"

'Dünyanın en dayanıklı telefonu' iddiasıyla geliştirilen Land Rover Explorer 26 Nisan'da geliyor!

  • Ali Ruhi Öztürk
Land Rover Explore 'En Dayanıklı Telefon'

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