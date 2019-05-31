Laptop mu, Masaüstü PC mi Tercih Etmeli?
Laptopların artıları ve eksikleriyle, masaüstü PC'lerin artı ve eksilerini sizin için sıraladık!
Dünya çapındaki laptop satışları, masaüstü bilgisayarları senelerdir geçiyor. 2018'de toplam 94 milyon masaüstü PC satılmasına karşılık olarak 162 milyon laptop satıldı. Bu sayıların 2023'te masaüstü PC'ler için 80 milyon'a gerilemesi, laptoplarda ise 171 milyona çıkması bekleniyor.
Ancak masaüstü PC'lerin satışları azalıyor diye masaüstü PC alınmaz gibi bir sonuç çıkmıyor. Genellikle büyük ve hantal olan masaüstü PC'lerin ideal olduğu alanlar hala var.
Laptopların Avantajları ve Dezavantajları
1. Taşınabilirlik
Bilgisayarınızı düzenli olarak evden çıkarmanız gerekiyorsa, laptoptan vazgeçmeniz mümkün değil. Ancak çoğu kullanıcı, laptopu daha küçük olduğu için satın alıyor. Bu kullanıcılar, laptoplarını neredeyse her zaman ofis veya evinde masanın üzerinde bırakıyor.
2. Sabit Bileşenler
Laptopların en büyük dezavantajı, ekran, klavye, trackpad, portlar, hoparlörler konusunda laptopun ömrü boyunca sıkışıp kalmanız. Harici bileşenleri elbette kullanabilirsiniz, ancak bu durumda taşınabilirlikten kaybetmiş oluyorsunuz. Bu durumda masaüstü PC almak, daha ekonomik ve akıllıca olabilir.
Laptopunuzu ekran, klavye, hoparlör gibi cihazlarla donatıyorsanız, her şeyden iki tane olacak. Bunun ideal bir durum olduğunu söylemek de zor.
3. Ayrı Grafik Yongası
Çok az laptop, ayrı bir GPU birimiyle geliyor. Çoğu laptop, işlemciyle entegre bir grafik işlemciye sahip ve sistem RAM'ini kullanıyor. Ayrı grafik kartının varlığı, sadece oyun oynuyorsanız önemli.
4. Sınırlı Yükseltme Seçenekleri
Çoğu laptopta RAM ve sabit diskten fazlasını yükseltmeniz pek mümkün değil. Laptopların içinde yeni parçalar ekleyecek boş alan bulunmadığı gibi işlemciyi değiştirmek gibi bir seçeneğiniz de bulunmuyor.
Çoğu masaüstü kullanıcısının da PC'sini yükseltmediği bir gerçek. Dolayısıyla bu maddenin önemi, kişisel tercihlerinize göre değişiyor.
5. Güç
Laptoplar, masaüstü PC'lerden daha az güç tüketiyorlar. Sahip oldukları pil ise elektrik dalgalanmalarında veya kesintilerinde işinizi kaybetmenizi engelliyor.
Masaüstü PC'lerin Avantajları ve Dezavantajları
1. İncelemelerin Azlığı
Parçalarını kendiniz toplayacağınız bir PC'nin incelemesini bulmanız, doğal olarak çok zor. Uzman olmayan kullanıcılar için bu durum, masaüstünden uzaklaşmaya yeterli bir neden.
2. Satın Almak Daha Zor
Bilgisayarı bir mağazaya toplatacaksanız, bu mağazaya güvenmeniz gerekiyor. Makineyi gerçekten test ediyorlar mı? Gerçekten söylediğiniz parçaları mı takıyorlar? Paranızın karşılığını alacak mısınız? Tüm süreç laptopa göre çok daha kişisel.
why is it called a laptop if you put it on your desk?? is it not supposed to be a desktop?— alfonsHOE (@metro_mnl) May 8, 2019
3. Maliyet
Eş düzeyde donanımlara baktığınızda, masaüstü PC'ler önemli ölçüde daha ucuzlar. Yani aynı paraya çok daha iyi bir masaüstü PC'ye sahip olabilirsiniz.
4. Estetik
Masaüstü PC denildiğinde aklınıza çirkin kasalar, kablo karışıklığı ve devasa monitörler geliyor olabilir. Ancak masaüstü PC'niz böyle olmak zorunda değil. Önde gelen firmaların hepsi bir arada PC'leri, görünüm açısından oldukça iyi PC'ler sunuyorlar.
Elbette gösterişli masaüstü PC kasalarını atlamak da büyük haksızlık olacaktır.
5. Büyük monitör
Masaüstü PC'lerde monitör sayısı, boyutu ve çözünürlüğü konusunda kısıtlı değilsiniz. Bazı işlerde birden fazla monitörle veya yüksek çözünürlüklü, geniş çalışma alanı sunan monitörlerle çok daha verimli olunabildiği bir gerçek. Elbette oyunlar da birçok kullanıcı için geniş monitörlerde daha keyifli olacaktır.
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