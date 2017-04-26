Larry Page'in Uçan "Otomobili" Ortaya Çıktı!
"Otomobil" tanımını birazcık genişletirseniz, henüz bir rüya olan uçan otomobilleri bu sene sürmeniz bile mümkün olabilir!
Uçan otomobil sürme hayalleriniz mi var? Bu hayalleriniz, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in desteğini alan Kitty Hawk'un yeni "otomobili" ile gerçeğe dönüşebilir.
Tamamen elektrikle çalışan Kitty Hawk Flyer, yayınlanan ilk videosunda suyun üzerinde nasıl uçtuğunu gösteriyor. Yalnızca 100 kg ağırlığındaki aygıt, bir kişi taşıyabiliyor ve sekiz pervaneye sahip. 4,5 metreye kadar yükselebilen Kitty Hawk Flyer, gelecekte istediğimiz yere uçarak nasıl ulaşabileceğimizin ipucunu veriyor olabilir.
Page, Times'a yaptığı bir açıklamada uçan aygıt hakkında şunları söyledi:
"Hepimizin zahmetsizce uçma hayali var. Çok yakın bir günde Kitty Hawk Flyer'ıma tırmanıp, hızlı ve kolay kişisel uçuşumu yapabileceğim için heyecanlıyım."
Videoya inanacak olursak aracı kullanmak zor görünmüyor. Firmaya göre aygıtla uçmak için pilot lisansına ihtiyacınız yok. Hatta uçmayı "birkaç dakikada" öğrenebiliyorsunuz. Kitty Hawk Flyer, US Federal Aviation Authority'nin "ultralightweight" kategorisi altında kalabalık olmayan yerlerde uçuş iznine sahip. Ancak uçan bir taşıt, kalabalık olmayan yerlerde de bazı güvenlik ve mevzuat sorunları çıkarıyor. Kitty Hawk, bu sorunları aşmak için FAA ile çalışmalarını sürdürüyor.
Henüz fiyatı açıklanmayan Flyer'ın ucuz olmayacağı kesin. Ancak bugün 100 dolar ödemede bulunanlar, aygıtın satışa çıkacağı önümüzdeki aylarda 2.000 dolar indirim hakkı kazanacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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