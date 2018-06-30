LCD iPhone ve Fazlası
Ünlü Apple analisti Kuo, Apple hakkında daha önce söylediği hemen her şeyin arkasında durdu...
Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni bir araştırma notu yayımladı ve sunulacak olan iPhone'lar, iPad'ler ve Apple Watch'lar hakkında pek çok bilgi sundu.
MacRumors tarafından elde edilen notta söylenene göre 6.1 inçlik LCD iPhone (muhtemelen iPhone 9 olarak adlandırılabilir) iPhone X benzeri özelliklere sahip olacak ve sadece 600-700 dolar civarında bir fiyat ile satışa sunulacak. Bu fiyatın var olan fiyata göre çok düşük olduğu düşünülürse, bu telefonun şu ana kadar en fazla satan iPhone olacağını düşünmesine şaşırmamak gerekebilir.
Ayrıca üretime daha önce de söylentileri bulunan 5.8 inçlik iPhone XI ve 6.5 inçlik iPhone XI Plus'tan daha sonra üretime girdiği belirtilse de Eylül ayında bu telefonlarla aynı anda satışa sunulacağı söyleniyor.
iPad'ler söz konusu olduğunda ise Kuo, daha önceki iddialarını tekrarlayarak bu yıl sunulacak yeni modellerin (tahminen iPad Pro 3) Face ID'ye sahip olacağını söylüyor ve yine daha önce de belirttiği üzere Apple Watch 4'ün daha büyük bir ekrana sahip olacağı iddiasının arkasında duruyor.
Daha ileri bakıldığında ise Kuo, 2019 yılının iPhone'larının "belirlenen yeniliklere" sahip olacağını söylerken, bu telefonların tasarımlarının ve özelliklerinin en erken bu yıl Eylül veya Ekim ayına kadar muhtemelen belli olmayacaklarını belirtiyor.
Bu bilgilerin büyük bir çoğunluğu yeni olmasa da, Kuo'nun iddialarının arkasında durması ve bunları bir kez daha belirtmesi, ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ayrıca iPhone 9 eğer tahmin ettiği kadar ucuz olursa, Apple standartlarına göre muazzam bir fiyat indirimi olacağı söylenebilir...
Levent Öztürk
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