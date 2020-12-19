League of Legends Hayranlarına Müjde: "Devasa" Bir Şey Geliyor!

Riot Games yöneticisinin yaptığı açıklamaya bakılırsa, League of Legends evreninde geçecek bir MMO için hazır olmamızda yarar var...

  • Levent Öztürk
League of Legends ailesine bir de MMO katılıyor

Bir Riot Games yöneticisinin söylediğine göre bir sonraki büyük League of Legends oyunu bir MMO (Massively Multiplay Online) olacak. Riot IP ve Eğlence Yardımcı Başkanı Gret Street'in bir tweet aracılığıyla yaptığı duyuruda "League evrenini geliştirmeye yardımcı olacak" yeni bir projeden bahsedildi ve bunun "devasa (massive) olduğunu söyleyebilecekleri" bir oyun olduğu belirtildi. Street'in daha önce World of Warcraft için baş sistem tasarımcısı olarak çalışmış olmasıyla beraber bir hayranın bu oyunun bir MMO olup olmadığını sorması üzerine de Street, "Evet, öyle" cevabını verdi.

Bu açıklama, Riot'un The Game Awards'da yeni projelerini tanıtmasının bir hafta sonrasında yapıldı. Yapılan tanıtımlar arasında League of Legends evrenini genişletecek bir animasyon dizi de bulunuyordu ve görünene göre artık MMO'yu da bu evren içerisinde sayabiliriz.

Riot, 2020'nin büyük bir kısmını, League of Legends'ı diğer platformlara taşıyacak oyunlar için heyecan yaratarak geçirdi. Bunların bir örneği de 2020'nin daha erken dönemlerinde erken test ve alfa sürümleriyle sunulmuş olan mobil sürüm League of Legends: Wild Rift bulunuyordu.

Ayrıca firma, Ruined King: A League of Legends Story isimli bir RPG oyunuyla konsollara da yeni bir tek kişilik oyun sunacağını duyurmuştu. Bu oyunun 2021'in başlarında konsollar ve PC için sunulması planlanıyor...

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