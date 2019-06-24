LeBron James, Space Jam 2 ile Hollywood Yıldızı Oluyor
Dünyanın en popüler basketbol oyuncularından bazıları, Space Jam 2 ile ünlerine ün katacaklar. Bu isimler arasında LeBron James de var!
- Barış Terun
1996 yılında sinemalarda gösterime giren Space Jam, muazzam gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Baş rolünde Michael Jordan ve Looney Tunes karakterlerinin yer aldığı film; efsanevi oyuncular ve bir o kadar efsanevi animasyon karakterlerini bir araya getirdi. Space Jam'de Michael Jordan'ın yanı sıra Larry Bird, Hayalet Avcıları'nın unutulmaz aktörü Bill Murray, basketbol efsaneleri Charles Barkley, Patrick Ewing, Eric Gordon, Shawn Bradley, Vlade Divac gibi isimler de yer almıştı.
Space Jam, eleştirmenlerden orta derecede puanlar toplasa da 250 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek, yapımcı stüdyo Warner Bros'un banka hesabına önemli katkılarda bulundu. Space Jam, "I Believe I Can Fly" isimli şarkıyla, Oscar Ödülleri'ne de aday gösterildi.
Aradan 23 yıl geçti ve proje yeniden hayat buluyor. Warner Bros'un efsanevi animasyon karakterleri Buggs Bunny, Tweety, Tazmanya Canavarı, Daffy Duck bir kez daha basketbol yıldızları ile buluşacaklar. Space Jam 2'nin baş rolünde LeBron James bulunurken; ona Klay Thompson, Damian Lillard ve James'in yeni takım arkadaşı Anthony Davis, WNBA efsanelerinden ise ülkemizde hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da formasını giyen Diana Taurasi ve Nneka-Chiney Ogwumike kardeşler eşlik edecek.
2021 yılında gösterime girecek yapımın yönetmenliğini Terence Nance üstlenecek.
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