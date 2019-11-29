Lego'dan Tesla Cybertruck ile Eğlenen Bir Rakip Geldi

Köşeli araçları seviyorsanız, Lego Avustralya'nın Tesla Cybertruck'a rakip olarak gösterdiği araç hoşunuza gidebilir.
Henüz satışa sunulmayan Tesla Cybertruck, geçen hafta tanıtılmıştı. En ucuz sürümü 40.000 dolar olan aracın kırılmayan camının kırılabildiği, tanıtım sırasında fark edildi (bu bir reklam hamlesi de olabilir). Tesla'nın köşeli aracının fiyatı size kötü bir şaka gibi geliyorsa, Lego'nun alternatifi size göre olabilir.
Lego Avustralya'nın Facebook'ta paylaştığı araç, "kırılmayacağını" size garanti ediyor ve elbette tuğlaya benzer tasarımıyla Tesla'yla eğleniyor. Lego'nun aracı hem çok ucuz, hem de kendiniz bile yapabilirsiniz.
Ancak bu Lego ile yola çıkmanın sizi ne gibi tehlikelere maruz bırakacağını iyi tartmanız gerekiyor.
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