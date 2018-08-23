Lego: The Incredibles İncelemesi

Filmi izlediniz, peki oyunu oynadınız mı? Hem bir Lego oyunu, hem de en eğlenceli Pixar filmlerinden birinin uyarlaması! Daha ne bekliyorsunuz?

Lego: The Incredibles İncelemesi

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