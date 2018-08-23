Lego: The Incredibles İncelemesi
Filmi izlediniz, peki oyunu oynadınız mı? Hem bir Lego oyunu, hem de en eğlenceli Pixar filmlerinden birinin uyarlaması! Daha ne bekliyorsunuz?
İlk filmi dün gibi hatırlıyorum ama tam 14 yıl olmuş. O zaman evli bile değildim ama hayat gayet hızlı akıyor. Dün vizyona giren The Incredibles 2'yi 7 yaşındaki kızımla birlikte izledik :) Gerçi filmi yeni izledik ama oyununu bir süredir oynuyorduk zaten. İncelemelerimi takip edenler bilecektir epey bir süredir Lego oyunlarını birlikte oynamayı bir aile geleneği haline getirdik. Lego The Incredibles için de bu değişmedi elbette.
İki filmin hikayesi tek oyunda birleşiyor!
TT Games, oyunu ikinci film ile paralel olarak piyasa sürmüş olsa da aslında iki filmden de önemli sahneleri oyunun içine taşımış. Filmi seyretmeden önce yeni filmi seyredecek olanlar için spoiler olmaması adına ufak tefek değişiklikler de yapılmış elbette. Oyun, ilk filmin sonunda yerin altından çıkıp yeryüzünü ele geçirmeye çalışan Underminer'ın ortaya çıkışı ile başlıyor. Bu bölüm aslında oyunun mekaniklerini oyuncuya anlatan bir nevi tutorial olarak hazırlanmış. 14 yıl sonra yeni aile bireyi ile daha da genişleyen Parr Ailesi'nin her bir üyesinin kendine has güçlerini öğrendiğimiz bu kısımdan sonra asıl hikaye başlıyor. 12 bölümden oluşan oyunun ilk 6 bölümünün 2. filmden, devam eden bölümlerin ise ilk filmle ilgili olmasının biraz kafa karıştırıcı olduğunu belirterek hemen detaylara geçeyim.
Eğlenceli karakterler bu Lego oyununu farklılaştırıyor!
Lego The Incredibles, Lego oyunlarına aşina olanların yadırgamayacağı bir yapıya sahip. TT Games, riske girmeden, alışılmış, garantili sistemini bu oyunda da kullanmış. Seriye ait bundan bir önce incelediğim Lego NinjaGO ile kıyaslarsam oynanış adına tema dışında çok fazla bir fark olduğunu söyleyemem. Ama bu her yeni çıkan oyunun kendini tekrar ettiği anlamına gelmiyor elbette. Oyuncuların sevdikleri kahramanları Lego dünyasında oynama isteği devam ettikçe, özellikle genç oyuncular arasında Lego oyunları bence her zaman popülerliğini koruyacaktır. Pixar'ın başarılı yapımlarından The Incredibles'ın renkli karakterleri de işin içine dahil olunca yine sıkılmadan oynanacak bir Lego oyunu ortaya çıktığını söylesem herhalde yanlış olmaz.
Açık dünya ile oynama süresi uzuyor!
Lego The Incredibles'ın hikaye bölümlerini 9-10 saatte tamamlamak mümkün. Ama açık dünya yapısına sahip oyunda yan görevler ile oynama sürenizi istediğiniz kadar uzatıp Incredibles dünyasında uzun süreler kalmanız da mümkün. Belli sınırlara sahip ufak bir şehirde, görevler arasında dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Dilerseniz ana görevi es geçip şehrin etrafına serpiştirilmiş irili ufaklı yan görevlere dalabilirsiniz. Yarışlar, kötü adamları kovalama, Lego parçaları toplama gibi görevlerden başınızı kaldırabilirseniz oyunda açabileceğiniz onlarca karakterle farklı maceralar yaşamınız da mümkün. Şehir içerisinde uçma özelliğine sahip karakterlerle binalar arasında süzülebilme imkanı var. Ayrıca yüzebilen karakterle de denizin altındaki ufak görevleri yapabiliyorsunuz. Onlarca araçla şehri gezebilmeniz de cabası. Ancak burada araç kontrolünün pek kolay olmadığını özellikle belirtmem gerekiyor.
100'den fazla Pixar karakteri ile oynama şansı
Yazının başında da belirttiğim gibi bu bir Pixar filmi uyarlaması olduğu için, Kayıp Balık Nemo'dan Dori, Wall-E'nin kendisi, Toy Story'nin kovboyu Woody gibi firmanın meşhur karakterlerini de The Incredibles içerisinde görebiliyoruz. Eğer siz de benim gibi yan görevleri yapmaktan oyun bitiremeyenlerdenseniz 100'den fazla figürü açmaya çalışırken Lego The Incredibles'da saatler harcayabilirsiniz. The Incredibles'da amaç elbette düşmanları alt ederek sonuca ulaşabilmek. Dövüş mekanikleri oldukça tatlı hazırlanmış. Daha önce Ninja Go oyunlarında işe yarayan yapıyı biraz geliştirerek The Incredibles'a eklemişler. Böylece karakterlerin kendine özgü dövüş stillerini ezberlemenize gerek kalmıyor. Yine de hangisini doğru zamanda seçeceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela Mr. Incredible, düşmanlarını kaldırıp diğerlerinin üzerine fırlatabiliyor. Ancak elbette her karakteri de her görevde kullanamıyorsunuz ve ana görevlerde size verilen karakterlerle yetinmeniz gerekiyor. Elbette bölümü geçtikten sonra her LEGO oyununda olduğu gibi farklı bir kadro ile o bölüme girip gizli kalmış kısımları da açabiliyorsunuz. Bölümlerin sonunda ise topladığınız LEGO parçaları ile büyük silahlar inşa edip bölüm sonu canavarını alt etmeniz gerekiyor.
Peki oyunu beğendik mi?
Kızımla birlikte vakit geçirdiğimiz için tüm Lego oyunlarını seviyorum elbette ama son dönemde oynadığımız ve çok eğlendiğimiz LEGO oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Lego oyunlarını sevmeseniz bile sırf bir Pixar filmi uyarlaması olduğu için bile bence şans vermeye değer. TT Games yine kaçırmamanız gereken bir Lego oyunu ortaya koymuş.
NOT: 8/10
KÜNYE
Yapımcı: Traveller's Tales Games
Dağıtımcı: Warner Bros.
Tür: Action Adventure/Third Person
Platform: Xbox One, PC, PS4
Web: www.warnerbros.co.uk/games/lego-the-incredibles
Not: İnceleme için oyunu bize sağlayan Bilkom'a teşekkür ederiz!
Mahmut Karslıoğlu
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