Lenovo'dan Birebir Çevrim İçi Destek

Lenovo, Lenovo kişisel bilgisayar kullanıcılarına WhatsApp Messenger üzerinden birebir çevrim içi destek sunuyor.

Lenovo'dan Birebir Çevrim İçi Destek

Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, kişisel bilgisayar kullanıcılarına WhatsApp Messenger üzerinden birebir çevrim içi destek sunuyor. WhatsApp Messenger üzerinden destek hizmetinden faydalanmak ve +90 216 282 16 27 aracılığı ile sohbete başlamak için QR kod okuma özelliği olan bir uygulama ile tarama yapmak yeterli oluyor.

WhatsApp üzerinden destek

WhatsApp Messenger üzerinden uzman teknisyenler aracılığıyla kullanıcılara birebir çözümler sunuluyor. Lenovo, kişisel bilgisayar sorunları için hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında canlı teknisyen desteği sağlarken, kullanıcıların ilk temasında en pratik şekilde mesaj yoluyla hızlı çözümler sağlıyor.

Lenovo, kullanıcılarına WhatsApp Messenger üzerinden mesaj yoluyla bilgi gerektiren kişisel bilgisayar sorunlarında basit çözümler sunuyor.

Mesaj yoluyla uzman desteği

Kullanıcılar mesaj yoluyla doğrudan teknik desteğe ulaşmalarına olanak sağlayan WhatsApp Messenger üzerinden müşteri destek hizmetinden hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında faydalanabiliyor. Lenovo, kullanıcıları aşağıda belirtilen her sorunda mesajla hızlı destek alabiliyor.

  •  Servis kaydının açılması
  • Arıza tespiti ve çözümü
  • Problemi çözülemeyen cihazların servis merkezine yönlendirilmesi.
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