Lenovo Desteğiyle İTÜ ARI Teknokent'te Yazılım Laboratuvarı Kuruldu!

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde Lenovo iş birliği ile kurulan yazılım laboratuvarı girişimcileri geleceğe hazırlayacak.

Lenovo Desteğiyle Teknokent'e Yazılım Laboratuvarı

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