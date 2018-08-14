Lenovo, En İnce ve En Hafif Thinkpad'i Tanıttı
Lenovo, inceliği ve hafifliğiyle dikkat çeken yeni Thinkpad'ini ve fazlasını tanıttı!
Lenovo'nun Thinkpad serisi, ince laptop gövdesine bolca gücü sıkıştırmasıyla tanınıyor. Yeni Thinkpad P1 ve Thinkpad P72 de tam olarak bunu yapıyor.
Thinkpad P1, ağır güç kaynağını yüzde 35 küçültüyor. 18,4 mm kalınlığındaki ve 1,7 kg ağırlığındaki cihaz, Lenovo'nun şimdiye kadarki en ince ve en hafif iş istasyonu laptop'u. 4K çözünürlüklü 15,6 inç ekranla gelen cihaz, profesyonel seviyede performans için Nvidia'nın Quadro P serisi grafik kartını kullanıyor. Sekizinci nesil Intel Core işlemciyle gelen Thinkpad P1, 64GB DDR4 bellek ve 4TB depolama alanına sahip.
Masaüstü PC'nin yerine geçmeyi amaçlayan P72, 6TB'lık depolama alanı, 128GB DDR4 RAM ve 16GB Intel Optane bellekle geliyor. 17,3 inç'lik ekrana sahip bu güçlü cihaz, Nvidia'nın Quadro grafiklerini kullanıyor (P5200'e kadar).
Ağustos'un sonunda piyasaya sürülecek olan Thinkpad P1 ve P72'nin fiyatları sırasıyla 1.949 dolar ve 1.799 dolar olarak açıklandı.
Zeynel A. Öztürk
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