Lenovo K8 Note, İlk 10 Çekirdekli Telefon Olacak

10 çekirdekli MediaTek Helio X23 ilşlemcili yeni cep canavarı, piyasaya çıkmak için gün sayıyor!

Lenovo K8 Note, İlk 10 Çekirdekli Telefon Olacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Crystal Otelleri'nden özel bir tatil fırsatı!

İlk 2 ay %50 indirim için hemen abone olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Spotify, Xbox One'a Geldi!
Samsung, Web Tarayıcısını Diğer Android'lere Yayınladı!
BlackBerry'den IFA 2017'ye Özel Tanıtım!
İşte Samsung'un Galaxy Note 8 Satış Planları
iPhone 8 ve iPhone 7S, Üç Yeni Videoyla Sızdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir