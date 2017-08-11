Lenovo K8 Note, İlk 10 Çekirdekli Telefon Olacak
10 çekirdekli MediaTek Helio X23 ilşlemcili yeni cep canavarı, piyasaya çıkmak için gün sayıyor!
Lenovo, popüler K serisine yeni bir telefon ekliyor. Hindistan'da açıklanan ve 2016'da piyasaya sürülen K6 Note'un varisi olan K8 Note, şirketin açıklamasına göre önceki kardeşinden iki nesil önde olduğu için K7 ismini taşımıyor.
K8 Note'un önemli özellikleri arasında çift-lensli kamera sistemi, yazılım ve donanım alanında artan güncellemeleri bulunuyor. Önceki K-serisi telefonlar gibi, bu telefon da multimedya özelliklere yoğunlaşıyor. K8 Note, Lenovo'nun ilk Android Nougat 7.1.1 ile sevk edilen telefonu da olma şerefine sahip. Bu da Moto markasının yeni stratejisinin Moto yolundan gitmek olduğuna işaret ediyor. Diğer ilginç bir gerçek ise, bu etkinlik Lenovo'nun Hindistan'da gerçekleştirdiği ilk küresel açılış olması.
Telefon donanım cephesine 10-çekirdekli MediaTek Helio X23 işlemci ile giriyor. 2.3GHz saat hızına ayarlanmış işlemcinin yanında 4GB RAM ve 64GB sabit depolama alanı da bulunuyor. İki SIM kart desteği, 128GB'ta kadar microSD desteğine de sahip olan telefon, 2.5D 5.5-inç full HD IPS ekran ve onu koruyan Gorilla Glass ve Oleophobic kaplama ile dotanıtılmış.
Kamerası ise çift-lensli 13MP ve 5MP BSI sensöre sahip. Ön yüzünde ise 13MP, f/2.0 sensörlü bir kamera bulunuyor.
Telefon iki farklı depolama alanına sahip sürümler ile piyasaya sürülüyor; 4GB RAM ve 64GP depolama, 3GB RAM ve 32GB depolama. İki model de 4000mAh pil ile destekleniyor ve şirkete göre telefon ile birlikte gelen turbo şarj aleti sayesinde %0'dan %90'a 80 dakikada ulaşabiliyor.
K8 Note, gelişmiş multimedya desteği için Dolby Atmos surround ses sistemine sahip. Cihaz ayrıca sadece müziği kontrol etmek için özel bir tuşa da sahip, ve kullanıcı isterse bu tuşa farklı fonksiyonlar atayabilecek. Telefon, TheatherMax VR teknolojisinide destekliyor.
K8 Note'un ilk flaş satışı 18 Ağustos'ta öğleden sonra başlayacak. 3GB / 32GB modeli için için 12,999 Rs., 4GB / 64GB sürümü için ise 13.999 Rs' ile fiyatlandırılacak. Telefon, Fine Gold ve Venom Black renk seçenekleriyle sadece Amazon'da satışa sunulacak olacak.
Telefonu sipariş edenlere Kindle'larda %80 indirim, 343 Rs. fiyat karşılığında 64GB limitsiz 4G ve 56 gün boyunca sınırsız arama promosyonları da sunulacak.
Ali Ruhi Öztürk
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