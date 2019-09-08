Lenovo Mirage'e 6 Süper Kahraman Geliyor
Lenovo Mirage "Artırılmış Gerçeklik" deneyimine süper kahramanları getiriyor.
Lenovo, Star Wars: Jedi Challenges artırılmış gerçeklik oyununun başarılı lansmanını takiben yalnızca Lenovo Mirage AR platformunda yer alacak süper kahramanlarını oyun tutkunları ile buluşturuyor. MARVEL Dimension of Heroes oyunu ile oyun severler dünyanın en çok sevilen 6 Marvel kahramanı ile buluşacak. Bu yeni, akıllı telefonlarla çalışan artırılmış gerçeklik deneyimi, oyuncuların altı efsanevi Marvel süper kahramanının süper güçlerini kullanarak orijinal bir Marvel hikayesi içinde yer alabilecek. Oyun ayrıca kullanıcılara kötülükleri ile meşhur Marvel'ın süper kötü adamlarını kendi oturma odalarında yenmelerine olanağı veriyor.
Lenovo Mirage AR başlığı ayrıca hala büyük ilgi görmeye devam eden Star Wars: Jedi Challenges oyununda da yeni Universal kumandaların kullanımını mümkün kılıyor. Bu kumandalar ile oyuncular ışın kılıcı düellolarına katılabiliyor.
Destansı bir oyun deneyimi
MARVEL Dimension of Heroes oyununda oyuncular Doktor Strange, Kaptan Amerika, Thor, Kara Panter, Kaptan Marvel ve Star-Lord'un efsanevi güçlerini ve silahlarını artırılmış gerçeklik ortamındaki süper kötülere karşı kullanıyor.
Oyun aşağıdaki üç mod üzerinden oynanabiliyor:
- Oyuncular, karanlık boyutun lordu Dormammu'nun "Süper Kötüler" Loki, İthamkar Ronan, Ultron Prime ve Kış Askeri iş birliği ile yeryüzüne sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiği orijinal Marvel hikayesi içinde hikaye modunda oynuyor.
- Hayatta kalma modu oyuncuların oyundaki altı kahramandan birinin karakterine bürünerek akın akın saldıran güçlü düşmanlarını savurmak için güçlerini kullanmalarına olanak sunuyor.
- Son olarak, oyuncular iş birliği modunda bir arkadaşları ile ortak olabiliyor ve her bir oyuncu bir Marvel Kahramanı'nın karakterine bürünerek omuz omuza aynı odada kötülüğe karşı savaşıyor.
Lenovo Mirage AR, akıllı telefon destekli Lenovo Mirage AR başlık seti, iki adet Universal kumanda ve takip ışığı ile birlikte sunuluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın