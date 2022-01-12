Lenovo Qreator 27 İncelemesi

Geçtiğimiz günlerde CES 2022 gerçeklemiş, bu fuarda yeni pek çok teknoloji ile tanışmış ve bunları sizlere aktarmıştık hatırlarsanız. Bugün yakından bakacağımız Lenovo Qreator 27 ise daha önceki CES fuarında tanıtılan monitörlerden biri. 2020 yılında tanıtılan ve 2021 yılı içinde tüketicilerle buluşan Lenovo Qreator 27, hem tasarımı hem özellikleriyle yaratıcı profesyoneller için geliştirilen bir monitör.
Tasarımıyla gayet güzel görünen Lenovo Qreator 27, ekranı taşıyan ayak tasarımı nedeniyle standart monitörlerden ayrılıyor. Üzerinde kablo düzenleyici de bulunduran ayak tasarımı, kavisli metalik malzemesiyle şık görünürken, altındaki stant kısmındaysa telefonunuzu şarj edebilmeniz için burada dahili Qi kablosuz şarj pedine yer veriyor.
Monitörün bağlantılarına baktığımızda oldukça geniş seçeneklerin yer aldığını görüyoruz. Bu rada USB Type-C bağlantısında klasik USB noktalarına, HDMI 2.0 portundan DisplayPort 1.4'e kadar geniş seçenekler mevcut. Ses bağlantısının da bulunduğu monitörde, entegre hoparlörler de mevcut.
Monitörün ergonomik yönü ise kuvvetli değil. Zira standı sabit yapıda. Bu nedenle ekranı yükseltip alçaltamıyor ya da döndüremiyorsunuz.
Lenovo Qreator 27, 27 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. Ekranına 3840x2160 piksek gibi yüksek çözünürlükte görüntü taşıyabilen cihazi 400 nit maksimum parlaklık, 4 ms tepki süresi ve 60 Hz yenileme hızları sunuyor.
WLED arka aydınlatmanın kullanıldığı monitörde, 1300:1 tipik kontrast oranı, 3Mn:1 dinamik kontrast oranı mevcut. 16:9 en - boy oranının sağlantığı ekranda, DisplayHDR 400 uyumluluğu da yer alıyor.
Ekranda ayrıca DCI-P3 renk alanının yüzde 98'i karşılanırken, sRGB renk gamının da yüzde 99'u kapsanabiliyor. Bunlar da ekran başında profesyonel işler yapmak isteyenler ve dijital tasarımcılar için uygun değerler. Bu noktada Lenovo Qreator 27'nin ekranının gerçekten de inanılmaz iyi göründüğünü söyleyebiliriz. 27 inçlik panelde 4K çözünürlüğünde görüntünün yer alması, daha sık pikseller ve dolayısı ile daha yüksek piksel yoğunluğu anlamına geliyor. Bu doğrultuda görsellerdeki netliği ciddi anlamda fark edebiliyorken, her şey standart Full HD bir ekrandan tabii ki çok daha net görünüyor. Hatta öyle ki, aradaki farkın gece ve gündüz kadar ayırt edici seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Sonuç
Sonuç olarak Lenovo Qreator 27 4K çözünürlük seviyesi ve net görüntü üretmedeki başarısıyla gayet beğendiğimiz bir monitör oldu. Bu anlamda Lenovo Qreator 27, profesyonel kullanımlar için gayet başarılı bir monitör olacakken, aynı zamanda günlük kullanım için iyi seviyede monitör arayanların da merakını cezbedecek bir model olacaktır kanısındayız. Tasarımıyla iyi görünen ve profesyonel düzeyde görüntü kalitesiyle ilgilenenler yakından inceleyebilirler.
CHIP Online Notu: %88
+ Şık tasarım
+ 4K görüntü performansı
+ Bağlantı çeşitliliği
+ İyi ses sağlayan hoparlörler
+ Kablosuz şarj pedi
- Ergonomik yönleri zayıf
Teknik Özellikler
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 3840x2160
- Tarama Hızı 60Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel VA LCD
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 400 kandela
- Kontrast (Tipik) 1300:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör Var
- Bağlantılar HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 (2 adet)
- Boyutlar 182 x 476 x 608 mm
- Ağırlık 6.20 kg.
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