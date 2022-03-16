Lenovo'nun Teknolojisi Formula 1 Heyecanı ile Buluşuyor

Lenovo, yaklaşan Formula 1 2022 sezonunun resmi ortağı olarak dünya genelinde tüm izleyicilerine en üst düzey yarış heyecanı yaşatan Formula 1'in operasyonlarında son teknolojilerini sunacak.