Lenovo ThinkPad X1 Fold'u Türkiye'de ön satışa sunuyor

Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir kişisel bilgisayarı ThinkPad X1 Fold'u Türkiye'de ön satışa*sunuyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye'de çıkıyor

Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, teknolojiyi dönüştüren ilklere imza atmayı sürdürüyor. Dünyanın ilk katlanabilir ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold dünyada ilk kez yan yana iki ekranı aynı anda kesintisiz kullanım olanağı sunarak, teknoloji dünyasını yeniden şekillendiriyor.

Mühendislik harikası ThinkPad X1 Fold, Intel® Hybrid Teknolojisine sahip Intel® Core™ işlemcilerin sağladığı ve Intel'in Project Athena inovasyon programının mümkün kıldığı yeni bir bilişim teknolojisini tanımlayan devrim niteliğinde taşınabilirlik ve çok yönlülük özellikleri sunuyor.

Hem hafif hem dayanıklı

ThinkPad X Fold, kullanıcıya isterse bölünmüş ekran deneyimi isterse de kalem, klavye ya da parmakları kullanarak kesintisiz iki ekranla son teknoloji imkanı sağlıyor. 999 gram ağırlığı ile kolayca taşınabilecek hafiflikteki ürünü kullanıcı, dilerse bir ceketin cebine ya da küçük bir çantaya kolayca sığdırabiliyor. Tüm askeri MIL- STD- 810H standart testlerinden geçen ThinkPad, X1 Fold dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold bunun yanı sıra, ThinkShield güvenlik özellikleriyle de kullanıcıya güvenli bir bilgisayar deneyimi sunuyor.

Yüksek renk yüksek ses kalitesi

13,3 inç OLED ekranı bulunan ThinkPad X1 Fold, yüksek renk kalitesinde 2K (2048x1536 piksel) çözünürlük sunuyor. Klavyesi ile normal dizüstü bilgisayar gibi rahatlıkla kullanılabilen ThinkPad X1 Fold isteğe bağlı olarak tablet gibi de kullanılabiliyor. Ayrıca Dolby Atmos hoparlörlerle yüksek ses kalitesi de sağlıyor.

Kişisel Bilgisayarlarda Büyük Bir Değişim

Geliştirilmesi beş yıl süren ThinkPad X1 Fold, sınırları zorlayan ve teknolojiyle ilişkimizi yeniden şekillendiren yeni bir kişisel bilgisayar kategorisi yaratıyor. ThinkPad X1 Fold, uzaktan, ofisten ve karma çalışma modellerine uyum sağlıyor. Bu öncü teknolojiyi kullanacak kişilerin, özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak yaratıcılık, iş birliği ve eğlence olanakları da sunuyor.

Yapmak istediklerinizi önceden tahmin ediyor

ThinkPad X1 Fold dizüstü bilgisayar, ekranı çevirdiğinizde, Lenovo Mode Switcher uygulaması sayesinde ekrandaki pencereleri kullanmak istediğiniz yöne doğru çeviriyor. Kullanıcıların ekranı hızla ve kolayca ikiye bölmesine ya da büyük bir görüntü elde etmek için tam genişliği kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, ihtiyaç olduğunda kullanıcıların ekran üstü digital klavyeden faydalanmaları için ekranı otomatik olarak ayarlıyor.

Zarif ve şık deri kapak

Magnezyum alaşımlı kasa üzerine şık bir deri kapak ile sunulan ThinkPad X1 Fold, bir dizüstü bilgisayardan çok şık kapaklı bir defteri andırıyor. Küçük boyutlu ve zarif bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan ThinkPad X1 Fold'un deri kapağı, ürünün dik durmasını sağlayan yerleşik bir destek işlevi de görüyor.

İlham verici, sıra dışı ve cesur

Cihazın içine yerleştirilip kablosuz şarj edilebilen Bluetooth Mini Fold Klavye ile kullanıcılar not alabiliyor ve belgelere eklemeler yapabiliyorlar. Ayrıca Lenovo Mod Kalemi ile de kullanıcılar belgeleri kolayca imzalayabiliyorlar.

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